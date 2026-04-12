Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

Autor:ATV
Komentari:0
Nerealne i nesvakidašnje scene viđene su na utakmici drugog ranga hrvatskog fudbala. Sastali su se Dubrava i Cibalija, a Ante Matić je napravio haos.
Sve se odigralo u finišu prvog poluvremena pri rezultatu 0:1.
Matić je trebalo da vrati loptu protivniku poslije auta, nakon problema sa povredom njegovog saigrača, međutim, umjesto toga – lobovao je golmana i izjednačio rezultat.
To je izazvalo bijes i gnjev kod gostiju, a da bi se iskupio, Matić se odlučio na podjednako rijedak potez.
Otrčao je ka svom golu i namjerno postigao autogol.
Inače, meč je završen rezultatom 2:2.
⚽️DUBRAVA - CIBALIA 1:2 - Ovo se ne viđa svaki dan, Matić nije vratio loptu Vinkovčani nego ju je poslao u mrežu, a zatim je kako bi pravda bila zadovoljena zabio autogol. #hnl #prvahnl #supersportprvahnl #dubrava #cibalia pic.twitter.com/77zJaebaXF— sportnet.hr (@sportnet_HR) April 11, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
40
17
25
17
20
17
17
17
12
Trenutno na programu