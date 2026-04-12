Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

ATV
12.04.2026 17:17

Дубрава - Цибалија, Анте Матић намјерно постигао аутогол
Foto: Screenshot / X

Nerealne i nesvakidašnje scene viđene su na utakmici drugog ranga hrvatskog fudbala. Sastali su se Dubrava i Cibalija, a Ante Matić je napravio haos.

Sve se odigralo u finišu prvog poluvremena pri rezultatu 0:1.

Matić je trebalo da vrati loptu protivniku poslije auta, nakon problema sa povredom njegovog saigrača, međutim, umjesto toga – lobovao je golmana i izjednačio rezultat.

To je izazvalo bijes i gnjev kod gostiju, a da bi se iskupio, Matić se odlučio na podjednako rijedak potez.

Otrčao je ka svom golu i namjerno postigao autogol.

Inače, meč je završen rezultatom 2:2.

Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

