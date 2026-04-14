De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

Vlasnik Napolija Aurelio De Laurentis iznio je niz radikalnih predloga za promjenu fudbalskih pravila, ističući da je sportu neophodna modernizacija kako bi zadržao mlađu publiku.

Kontroverzni prvi čovjek Napolija u razgovoru za Njujork Tajms poručio je da današnji format utakmica više ne odgovara novim generacijama.

"Fudbal će izgubiti mlađe generacije. Utakmice su preduge, djeca nemaju koncentraciju za 90 minuta igre", rekao je De Laurentis, uz kritiku i same strukture meča.

Posebno je apostrofirao pauzu između dva dijela igre.

"Zamislite tu pauzu od 15 minuta na poluvremenu. Mislite li da će se dijete vratiti poslije toga? Neće – otići će da igra Fifu", slikovito je objasnio.

Rješenje koje predlaže označio je kao – revolucionarno. Prema njegovoj ideji, poluvrijeme bi trajalo 25 minuta efektivne igre, uz mjerenje isključivo vremena dok je lopta u igri, čime bi se eliminisalo odugovlačenje.

Dodatno, De Laurentis zagovara i potpuno ukidanje klasičnih kazni.

"Ukinuo bih žute i crvene kartone. Umjesto toga, igrač bi izlazio na pet minuta za blaži prekršaj, odnosno na 20 minuta za teži", naveo je prvi čovjek Napolija.

Njegove promjene idu još dalje – traži i redefinisanje pravila ofsajda, smatrajući da trenutni sistem sputava atraktivnost igre.

"Ne možete poništiti gol zbog nekoliko milimetara. Premalo je golova, igra mora da bude spektakularnija", poručio je.

Na kraju, De Laurentis je upozorio da je budućnost fudbala direktno vezana za interesovanje mlađih generacija.

"Nove generacije su naše zlato. Ako ih ne zadovoljimo – umrijećemo", zaključio je italijanski funkcioner, najavljujući ideje koje bi mogle izazvati veliku raspravu u svjetskom fudbalu.

