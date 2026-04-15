Maja Isović Dobrijević: Nisu tačne tvrdnje Drinića, djeca se ne liječe preko SMS poruka

ATV
15.04.2026 16:21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука
Foto: Pixabay

Djeca se u Republici Srpskoj ne liječe preko SMS poruka, već preko Fonda zdravstva i Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, rekla je novinar Maja Isović Dobrijević, kao odgovor na izjave odbornika PSS Nebojše Drinića.

"Jutros čitam izjavu odbornika Nebojše Drinića koji kaže da se djeca u Republici Srpskoj liječe preko SMS poruka. Ova informacija je netačna. Djeca se u Republici Srpskoj ne liječe preko SMS poruka, već preko Fonda zdravstva i Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu. Ja sam za svoje dijete korisnik oba fonda i vjerujete mi da to ne funkcioniše dobro morala bih dizati kredit za liječenje djeteta. Neću govoriti o ciframa, ali vjerujte mi da su za kredit", kaže Isović Dobrijević i dodaje:

"Roditelji pokreću SMS brojeve za potrebe rehabilitacije djece ili za medicinska pomagala, ali to nije liječenje. I to je svakako nešto na čemu treba raditi da se kroz sistem roditeljima olakša."

Ona navodi da Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu pored operacija, dijagnostike i pregleda snosi i troškove goriva, putarina, smještaja.

"Lota je do sada imala dvije operacije, treća je planirana, više od dvadeset pregleda i kontrola u Beogradu, Zagrebu (na dvije klinike) i Čepinu i sve je pokriveno preko Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu ili preko Fonda zdravstva RS.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu pored operacija, dijagnostike i pregleda snosi i troškove goriva, putarina, smještaja.

Preko Fonda zdravstva RS liječi se na Institutu za majku i dete u Beogradu gdje je operisana odmah nakon rođenja i redovno se kontroliše. Fond zdravstva za Beograd ne snosi troškove puta i smještaja.

Ovaj naš sistem ima mnogo više mana nego prednosti, ali liječenje djece u inostranstvu je zaista nešto na šta treba da budemo ponosni. U kontaktu sam sa mnogim roditeljima iz regije i oni zaista moraju da skupljaju novac preko SMS-a i znam kakva im je to agonija", rekla je ona i dodala:

"Ljekari iz regije su upoznati sa radom Fonda solidarnosti i zaista imaju samo pozitivne riječi o njegovom radu. Preko Fonda se liječe djeca širom svijeta, od Amerike do evropskih zemalja. Ovako nesmotrena izjava može samo naškoditi radu Fonda i roditeljima kao korisnicima, jer živimo u društvu u kojem je sve manje povjerenja.

Na internet stranici Fonda imate sve informacije o radu Fonda, koliko ima novca, koliko je potrošeno, treba samo par minuta da sve pogledate. Ko ima bilo kakvu dilemu o radu Fonda solidarnosti može otići u njihove kancelarije i sve pitati, niko nije vraćen bez odgovora.

Nadam se da se priča o liječenju djece više neće na ovaj način potezati.

P. S. Ja sam upravo sada preuzela dva Rješenja za Zagreb i Čepin. Idemo dalje u nove pobjede".

