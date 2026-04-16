Ministarstvo zdravlja: Drinić ponovo obmanjuje javnost klevetanjem ministra Šeranića

Ministarstvo zdravlja Republike Srpske upozorilo je da Nebojša Drinić nastavlja da obmanjuje javnost o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu i da klevetanjem ministra Alena Šeranića neće umanjiti svoju sramotu zbog iznošenja laži.

Povodom današnjeg ponovnog oglašavanja Drinića o Fondu solidarnosti, iz Ministarstva su upozorili na dalje obmanjivanje javnosti u vidu napada na ličnost i klevetanje ministra Šeranića koje neće umanjiti Drinićevu sramotu zbog laži koje je plasirao građanima u javno dostupnom videu, niti time izazvanu uznemirenost roditelja.

- Podsjećamo da su upravo u mandatu ministra Šeranića napravljeni krupni iskoraci u oblasti dječije i socijalne zaštite u Republici Srpskoj, među kojima je i uvođenje prava na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju koje prethodno nije postojalo u sistemu - naveli su iz Ministarstva u objavi na Instagramu.

To je, kako je istaknuto, jedno od ukupno devet prava koje porodice u Republici Srpskoj ostvaruju samo po osnovu Zakona o dječjoj zaštiti.

Naglašeno je da se sva ta prava redovno isplaćuju, a u mandatu Šeranića mnoga su i značajno proširena i povećana, poput prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, za zaposlene porodilje, koje ostvaruju poslodavci sada u iznosu od 100 odsto bruto plate isplaćene porodilji ili prava na pomoć za opremu novorođenčeta koje je sa 250 povećano na 500 KM.

- Sve ovo je, uostalom, građanima vrlo dobro poznato - naglašeno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.

Istaknuto je da su ovakvi istupi Drinića lišeni elementarne humanosti i pristojnosti, a djeca i roditelji ne smiju biti izloženi vještački kreiranom strahu i neizvjesnosti radi nečije lične promocije i političke ambicije.

