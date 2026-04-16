Tramp opet kritikovao NATO: Zamolio sam ih da se uključe u malu situaciju i nisu stali uz nas

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je NATO "sam sebi stvorio problem", optuživši savez da nije pružio podršku Vašingtonu kada je to bilo potrebno. Istovremeno je najavio dolazak čelnika Izraela i Libana u Vašington u narednim danima, gd‌je bi trebao biti održan sastanak koji je opisao kao historijski.

Odgovarajući na pitanja novinara u Bijeloj kući, Tramp je kritikovao odnos NATO-a prema SAD-u.

"Trošimo bilione i bilione dolara na NATO, a kada sam ih zamolio da se uključe u jednu znatno manju situaciju... nisu stali uz nas... niko od njih. Mi smo stali uz Ukrajinu... kada je godinama imala problema, bili smo uz nju... Ne vjerujem da bi stali uz nas u slučaju velikih problema i zato mislim da su sami sebi stvorili problem", rekao je.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Tramp je najavio da bi lideri Izraela i Libana mogli uskoro doputovati u Vašington. Naveo je da je već razgovarao s obje strane nakon postizanja primirja i da radi na dugoročnijem rješenju.

"To je vrlo uzbudljivo. Mislim da ćemo postići dogovor prema kojem ćemo imati sastanak, prvi put u 44 godine, i Liban će se sastati s Izraelom. Vjerovatno će se to dogoditi u Bijeloj kući tokom sljedeće sedmice ili dvije", poručio je Tramp.