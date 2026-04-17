Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

Lice inicijala D.K. iz Gacka je lišen slobode zbog „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, kako navode ispred PU Trebinje.

Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje izvršili uviđaj. Preduzimanjem mjera i radnji, utvrđeno je da se u vezi sa navedenim dovodi lice D.K., na osnovu čega su izvršeni pretresi lokacija i vozila koje isti koristi.

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnih djela: „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.