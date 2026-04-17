Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

Policijski službenici Policijske stanice Gacko danas su uhapsili lice inicijala D.K. zbog sumnje da je postavio ručnu bombu ispod jednog putničkog vozila.
Lice inicijala D.K. iz Gacka je lišen slobode zbog „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, kako navode ispred PU Trebinje.
Kako se navodi u saopštenju, policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta i po nalogu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Trebinje izvršili uviđaj. Preduzimanjem mjera i radnji, utvrđeno je da se u vezi sa navedenim dovodi lice D.K., na osnovu čega su izvršeni pretresi lokacija i vozila koje isti koristi.
Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje u cilju dokumentovanja krivičnih djela: „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.
