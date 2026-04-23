Pjevač primio prijetnje po život: ''Da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći''

Pjevač Slobodan Batjarević Cobe ispričao je kako je jednom prilikom bio žrtva ozbiljnih prijetnji.

Kako je ispričao, njemu je na jednom nastupu stigla poruka od jednog gosta koji mu je prijetio smrću.

„Pjevam ja igranku i u jednom trenutku stiže mi papir: ‘Cobi, da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći“, ispričao je Cobe, pa nastavio:

„Sačekao sam da se pjesma završi i da muzika stane, i ja šta ću u tom trenutku…“

Iako mu nije bilo svejedno, ističe da se nije uplašio za svoj život.

„Nisam se uplašio, nisam! Znam kod koga pjevaš, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znaš gdje pjevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to?“

Cobe je nastavio da objašnjava razvoj situacije, te je rekao da je onda pozvao i gazdu i to javno pred svim gostima.

„Ništa ja, završila se pjesma i na mikrofon: ‘Gazda, javi se kod muzike’. Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda luđi od svih. Kaže: ‘Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da prijeti Cobiju'“.

Na kraju je otkrio i kako se završila zabava na kojoj je pjevao.

„Niko nije htio da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pjevam, završila se igranka, niko nije došao“, ispričao je on za Blic TV.