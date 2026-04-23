Logo
Large banner

Pjevač primio prijetnje po život: ''Da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći''

23.04.2026 15:04

Komentari:

0
Слободан Батјаревић Цобе пјевач стоји у црном одијелу и гледа у даљину.
Foto: cobebatjarevic_official/Instagram/Screenshot

Pjevač Slobodan Batjarević Cobe ispričao je kako je jednom prilikom bio žrtva ozbiljnih prijetnji.

Kako je ispričao, njemu je na jednom nastupu stigla poruka od jednog gosta koji mu je prijetio smrću.

„Pjevam ja igranku i u jednom trenutku stiže mi papir: ‘Cobi, da spremiš cijelu kasu ili živ nećeš izaći“, ispričao je Cobe, pa nastavio:

„Sačekao sam da se pjesma završi i da muzika stane, i ja šta ću u tom trenutku…“

Iako mu nije bilo svejedno, ističe da se nije uplašio za svoj život.

„Nisam se uplašio, nisam! Znam kod koga pjevaš, znači mnogo je bitna ta situacija u startu kad ideš da znaš gdje pjevaš, da li je to klub, da li je koncert, ko organizuje sve to?“

Cobe je nastavio da objašnjava razvoj situacije, te je rekao da je onda pozvao i gazdu i to javno pred svim gostima.

„Ništa ja, završila se pjesma i na mikrofon: ‘Gazda, javi se kod muzike’. Gazda dolazi i čita papir, lele brate, gazda luđi od svih. Kaže: ‘Neka izađe taj i taj odmah, da vidimo ko to hoće da prijeti Cobiju'“.

Na kraju je otkrio i kako se završila zabava na kojoj je pjevao.

„Niko nije htio da se javi, pa nisu ludi. Ništa ja nastavio da pjevam, završila se igranka, niko nije došao“, ispričao je on za Blic TV.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač

estrada

prijetnja

nastup

Slobodan Batjarević Cobe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

Svijet

Evropski savjet: Usvojen zajam Kijevu od 90 milijardi evra i novi paket sankcija Rusiji

1 h

0
Сарадња ИРБРС са међународним финансијским институцијама – циљ јачање привреде Српске

Ekonomija

Saradnja IRBRS sa međunarodnim finansijskim institucijama – cilj jačanje privrede Srpske

1 h

0
Слика направљена уз помоћ вјештачке интелигенције показује трамвај који пролази испред Банског двора у Бањалуци.

Banja Luka

Predizborni trik ili realnost? Stanivuković najavio tramvaje, evo šta kaže struka

1 h

2
Ален Шеранић на конференцији за новинаре

Republika Srpska

Šeranić: Predloženo duplo povećanje prava na odsustvo u slučaju bolesti djeteta

1 h

0

Više iz rubrike

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

"Kan nije kao Đina" Melina Galić otkrila detalje odnosa sa sinom koji se nije pojavio na svadbi

2 h

0
Славље у дому Секе Алексић, повод је посебан: Пјевачици само стижу честитке

Scena

Slavlje u domu Seke Aleksić, povod je poseban: Pjevačici samo stižu čestitke

4 h

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Scena

Džejla Ramović o traču da je trudna: "Roditeljima sam objašnjavala"

6 h

0
Бивша жена Хариса Џиновића Мелина Џиновић

Scena

Melinin novi muž uložio 200.000 evra u njen biznis, hoće da je spoji sa svjetskim zvijezdama: Evo ko je radio sa njom

8 h

0

  • Najnovije

15

50

Visoka peć Nove željezare prestala sa radom

15

48

Bitno: Nadarena i natprosječno inteligentna djeca

15

47

Pucajte i ubijte: Tramp izdao naređenje vojsci

15

47

Zbog zatvaranja fabrike bez posla ostaje 600 radnika

15

43

Narod priča: Porodica Đurđević

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner