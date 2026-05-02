Američka biotehnološka kompanija planira da oživi izumrlu plavu antilopu

Američka biotehnološka kompanija "Colossal Biosciences" najavila je da planira da oživi izumrlu plavu antilopu koristeći tehnologije slične onima iz filma Park iz doba Jure.

Plava antilopa je izumrla prije 226 godina, dok su je evropski kolonisti lovili u južnoj Africi zbog karakterističnog sivoplavo-srebrnog krzna i elegantnog izgleda, prenose mediji.

"Afričke antilope su dugo bile zanemarene u globalnom očuvanju. Projekat oživljavanja plavih antilopi to mijenja. Vraćamo vrstu koja je igrala vitalnu ulogu u svom ekosistemu i gradimo naučnu osnovu za očuvanje antilopa prije nego što se izgubi više njihovih srodnika", rekla je Bet Šapiro, glavna naučna saradnica kompanije.

Kompanija je već u procesu oživljavanja nekoliko izumrlih životinja, uključujući strašnog vuka, vunenog mamuta, tasmanijskog tigra, kao i ptice dodo i moa.

Za projekat plave antilope koristi se genetsko inženjerstvo: istraživači sekvenciraju genom izumrle vrste i njenog najbližeg živog srodnika, riđe antilope.

Kada se utvrde razlike između dve vrste, istraživači će u skladu sa tim izmeniti DNK u ćeliji riđe antilope. Zatim će izvući prepisano jedro iz ćelije i implantirati ga u jajnu ćeliju riđe antilope kojoj je uklonjeno sopstveno jedro.

Toj modifikovanoj jajnoj ćeliji će biti dozvoljeno da se razvije u embrion u laboratoriji, a zatim će biti implantirana u surogat majku riđe antilope. Nakon perioda gestacije od 278 dana, majka riđe antilope će roditi mladunče plave antilope.

Istraživači su otkrili da se ove dvije vrste razlikuju za samo 3 odsto svog ukupnog genoma - ali da tih 3 odsto predstavlja 18 miliona varijanti sekvenci. U teoriji, to bi značilo prepisivanje 18 miliona tačaka koda kako bi se živa ćelija riđe antilope pretvorila u ponovo rođenu ćeliju plave antilope.

"Filtrirali smo ih i došli do oko tri miliona varijanti. Zatim smo to sveli na 2,4 miliona istinski funkcionalnih regiona genoma, a zatim smo suzili naš fokus na ono što su zaista ključni fenotipovi i došli do oko 20.000. To je mnogo lakše za upravljanje, ali je i dalje impozantan broj", rekao je Skot Bariš, genomski inženjer kompanije.

Iz kompanije ističu da projekat nije samo "oživljavanje" plave antilope, već i korak ka očuvanju postojećih ugroženih vrsta antilopa, jer naučene tehnike mogu pomoći u zaštiti i jačanju populacija preostalih životinja.

Direktor kompanije Ben Lam naglasio je da je cilj da se životinja jednog dana vrati u prirodu, pod međunarodnim zaštitnim mjerama, i da bude zbrinuta bolje nego tokom prethodnog perioda lova i nestanka.

Od 90 vrsta antilopa na svijetu, 55 doživljava opadanje populacije, a 29 njih je pred izumiranjem.

(sputnik srbija)