Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne napade dronovima na ukrajinske logističke centre i luke, kao i na brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima ministarstva, pogođen je logistički centar „Nova pošta“ u gradu Rovnu, gdje su skladišteni i distribuisani tereti dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa.

Osim toga, u tranzitu je pogođen teretni brod koji je prevozio vojni teret i teret dvostruke namjene, 30 kilometara istočno od luke Odesa.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije ranije je saopštilo da je kijevski režim tokom ljeta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području, uz pomoć dronova i obavještajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbjednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok bezbjednosne prijetnje u Azovsko-crnomorskom području ne budu potpuno otklonjene, poručili su u ministarstvu.