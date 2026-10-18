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Rusi izveli velike napade: Pogodili logističke centre i luke, na meti i brodovi

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18.10.2026 10:38

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Oružane snage Rusije izvele su tokom noći grupne napade dronovima na ukrajinske logističke centre i luke, kao i na brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Prema podacima ministarstva, pogođen je logistički centar „Nova pošta“ u gradu Rovnu, gdje su skladišteni i distribuisani tereti dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa.

Osim toga, u tranzitu je pogođen teretni brod koji je prevozio vojni teret i teret dvostruke namjene, 30 kilometara istočno od luke Odesa.

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije ranije je saopštilo da je kijevski režim tokom ljeta eskalirao napade na obalsku transportnu i logističku infrastrukturu i civilne brodove u Azovsko-crnomorskom području, uz pomoć dronova i obavještajnih podataka koje dobija od NATO-a i EU.

Ruske snage u tim uslovima ulažu napore da osiguraju bezbjednost plovidbe, a njihove akcije će se nastaviti sve dok bezbjednosne prijetnje u Azovsko-crnomorskom području ne budu potpuno otklonjene, poručili su u ministarstvu.

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Tagovi :

Rusija

Odesa

Ukrajina

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