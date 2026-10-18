Lavrov: Zelenski ne želi pregovore

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ne želi pregovore o okončanju sukoba i da ih je više puta ometao.

- Imamo samo jedan zaključak, Zelenski ne želi pregovore. Već ih je nekoliko puta ometao, uključujući i poslije decembra 2019. godine, kada je održaon sastanak u Parizu - rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon devete ministarske sjednice Strateškog dijaloga između Rusije i Savjeta za saradnju država Persijskog zaliva, koja se održava u glavnom gradu Bahreina, Manami, prenose RIA novosti.

Prema njegovim riječima, poslije decembra 2019. godine donijeta je odluka o potrebi da se sprovedu sporazumi iz Minska a kasnije je u Abu Dabiju održan trilateralni sastanak, nakon kojeg nije postignut nikakav napredak, osim na inicijativu Rusije.

Lavrov je dodao da je jasno da Zelenski nije bio spreman ni da se pomjeri ka sporazumima.