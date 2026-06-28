Haris Džinović priznao sve o emotivnom životu, pa progovorio o vili na Senjaku

Pjevač Haris Džinović progovorio je o svom privatnom životu, odrastanju i ljubavnom statusu, otkrivši do sada nepoznate detalje koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Iako je sagradio velelepnu vilu o kojoj bruji javnost, pjevač ističe da ga luksuz i „fenseraj“ ne zanimaju.

- Vrlo sam jednostavan. Napravio sam veliku kuću za porodicu i tako je to ostalo - priznao je iskreno Haris Džinović, dodajući da iako nije skroman čovjek, ne pati od statusnih simbola i bogatstva.

Kako objašnjava, sve je krenulo slučajno kada mu je prijatelj javio da se prodaje plac na Senjaku.

- Kupio sam, i onda je počela gradnja. Ja sam megaloman, kuća je kao Gimnazija - iskren je pjevač.

Malo ko zna da je Haris potekao iz obrazovane porodice – majka mu je bila ekonomista, a otac inženjer. Ipak, on je kao mladić bio prilično nestašan i više ga je zanimao sport nego učenje.

- Umjesto na časove, išao sam na fudbal u jednom ozbiljnom fudbalskom klubu u Sarajevu - otkriva Džinović i dodaje da je zbog toga sakupio čak 250 neopravdanih izostanaka, te je na kraju bio i izbačen iz Gimnazije.

Scena Haris žestoko opleo po Melininoj svadbi: "Glamur ti ne može niko platiti, moraš ga zaraditi"

Ipak, ističe da vaspitanje uvijek dolazi iz kuće i poručuje: "Sva vremena su ista, samo se ljudi mijenjaju".

Svoj muzički put započeo je sa svega devet godina kada mu je majka kupila prvu harmoniku. Međutim, ubrzo je shvatio da mu taj instrument ne donosi uspjeh kod suprotnog pola.

- Na velikom odmoru, koji traje 15 minuta, svirao sam narodnu muziku na harmonici, ali to nije prolazilo kod djevojčica. Pozajmio sam gitaru i to je imalo veći efekat, a mene je zanimalo kod djevojčica - prisetio se kroz osmjeh, dodavši da se u mladosti oprobao čak i u rok muzici.

Kada je riječ o emocijama, pevač danas ima vrlo jasan, ali i pomalo setan stav. On je u braku sa Melinom Džinović bio više od dvije decenije, a onda se nedavno udala.

- Ljubavi nema, ljubav je odlepršala - priznaje Haris i ističe da u odnosu mora postojati uzajamno davanje sebe i emocija.

- Niti trčim da se zaljubim, niti imam tih mladalačkih nagona, s godinama prođe, dodao je.

Otkrio je i da više ne trči da se zaljubi, jer to s godinama prođe. Svoju definiciju ljubavi objasnio je neobičnim riječima: "Ljubav je ko brašno, nedeljiva imenica".

Na kraju, osvrnuvši se na životno iskustvo, pjevač je u svom stilu zaključio: "Prije 30 godina svašta nisam znao, pa sam saznao".

(telegraf)