Jakov Jozinović i Džejla Ramović u vezi?

Autor:ATV redakcija
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Jakov Jozinović, mladi pjevač ne prestaje da intrigira javnost, a posljednjom objavom na društvenim mrežama šokirao je publiku.
Na društvenoj mreži Iks dijeli se video snimak, navodno sa Instagram storija Jakova Jozinovića, a na kom se on nalazi na moru u društvu djevojke, sa kojom razmjenjuje nježnosti, a za koju Iks zajednica tvrdi da je ni manje ni više nego pjevačica Džejla Ramović.
opaa jakov i dzejla zajedno— estradanaler (@estrada_na_ler) June 29, 2026
ispalio se pa greškom objavio, mašinerija rip pic.twitter.com/A3YvGo5ICZ
Jozinović je stori uklonio, te se ne može vidjeti na njegovom profilu.
Da li je u pitanju bila greška ili ipak svjesna odluka na koju su uticale emocije, nije poznato. Neki od korisnika Iksa tvrde da je u pitanju samo marketinška "fora".
Ljubavni život mlade pjevačice takođe je na meti medija s obzirom da od početka njene muzičke karijere nije obznanila vezu, ali to nije bio razlog da je ne povezuju sa određenim osobama u svijetu muzike, sporta, filma i dr.
Bez obzira da li je u pitanju mlada pjevačica Džejla Ramović ili neka druga djevojka, vjerujemo da će ovaj poljubac slomiti srca velikom broju ženskih fanova mlađanog pjevača.
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