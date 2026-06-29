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Jakov Jozinović i Džejla Ramović u vezi?

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 07:50

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Јаков Јозиновић и Џејла Рамовић пјевач и пјевачица у вези
Foto: YouTube/printscreen

Jakov Jozinović, mladi pjevač ne prestaje da intrigira javnost, a posljednjom objavom na društvenim mrežama šokirao je publiku.

Na društvenoj mreži Iks dijeli se video snimak, navodno sa Instagram storija Jakova Jozinovića, a na kom se on nalazi na moru u društvu djevojke, sa kojom razmjenjuje nježnosti, a za koju Iks zajednica tvrdi da je ni manje ni više nego pjevačica Džejla Ramović.

Jozinović je stori uklonio, te se ne može vidjeti na njegovom profilu.

Da li je u pitanju bila greška ili ipak svjesna odluka na koju su uticale emocije, nije poznato. Neki od korisnika Iksa tvrde da je u pitanju samo marketinška "fora".

Ljubavni život mlade pjevačice takođe je na meti medija s obzirom da od početka njene muzičke karijere nije obznanila vezu, ali to nije bio razlog da je ne povezuju sa određenim osobama u svijetu muzike, sporta, filma i dr.

Bez obzira da li je u pitanju mlada pjevačica Džejla Ramović ili neka druga djevojka, vjerujemo da će ovaj poljubac slomiti srca velikom broju ženskih fanova mlađanog pjevača.

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Tagovi :

Jakov Jozinović

Džejla Ramović

Pjevač

Pjevačica

Ljubavna veza

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