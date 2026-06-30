Logo

Воцап уводи опцију која побољшава приватност корисника

Аутор:

АТВ редакција
30.06.2026 19:10

Коментари:

0
Воцап
Фото: pexels/Image Hunter

Популарна апликација за размјену порука и позива - Воцап, увела је нову опцију која ће се сигурно свидјети корисницима који желе да заштите своју приватност.

Корисници Воцапа ускоро ће добити могућност да комуницирају без откривања свог броја мобилног телефона.

protivgradna raketa

Друштво

Испаљене десетине ракета: Противградна заштита у Српској радила без престанка

Компанија је потврдила да од наредне седмице почиње резервација корисничких имена, чиме се отвара ново поглавље у начину повезивања људи на овој платформи.

Очекује се да ће ова промјена посебно бити корисна онима који желе већу контролу над својом приватношћу приликом дописивања.

Иако ће резервација бити доступна веома брзо, сама функција коришћења корисничких имена неће одмах стићи до свих корисника. Из компаније наводе да ће нова опција постепено постати доступна током ове године. Такав начин увођења омогућава тестирање система и отклањање евентуалних проблема прије глобалне примене.

Нови начин успостављања контакта

Прелазак на систем корисничких имена значи да више неће бити неопходно дијелити број телефона како би разговор могао да почне. Умјесто тога, биће довољно да друга особа зна тачно корисничко име које желите да користи приликом првог контакта. Тиме ће корисници моћи лакше да заштите своје личне податке у свакодневној комуникацији.

илу-авион-29062026

Србија

Авион морао принудно да слети због орла

Из Воцапа наглашавају да неће постојати јавни именик нити систем препорука који би приказивао корисничка имена. Тиме се додатно ограничава могућност да неко пронађе корисника без његовог знања или намјере. На тај начин приватност остаје један од главних приоритета приликом увођења нове функције.

Резервација почиње прије званичног увођења

Компанија Мета је одлучила да омогући ранију резервацију корисничких имена јер очекује велико интересовање за поједине називе. На тај начин корисници добијају прилику да на вријеме одаберу име које им одговара прије него што функција постане доступна свима. Ово би могло да спријечи заузимање популарних корисничких имена чим опција буде званично активирана.

Како би избор био једноставнији, Воцап припрема и алат за генерисање предлога корисничких имена. Ова опција требало би да помогне онима који не могу да пронађу жељени назив или траже одговарајућу алтернативу. Систем ће притом нудити више различитих приједлога како би избор био што једноставнији.

Посебне погодности за креаторе и организације

Планирано је да креатори садржаја, мала предузећа и организације могу да резервишу исто корисничко име које већ користе на Инстаграму или Фејсбуку. На тај начин њихов идентитет на различитим платформама могао би да остане усклађен. То би могло да олакша препознатљивост брендова и комуникацију са публиком.

Драгана Мирковић

Сцена

Тони Бијелић о Драгани Мирковић након развода: ''Колико си платила да ме пљују?''

Ипак, компанија за сада није објаснила како ће ова могућност функционисати када су у питању мањи креатори садржаја, па ће више детаља вјероватно бити познато након званичног покретања функције. Очекује се да ће додатна правила бити представљена заједно са ширим увођењем ове опције.

Додатни слој заштите и поступак резервације

Поред корисничких имена, Воцап развија и опциони безбједносни кључ за корисничко име. Када та опција буде укључена, само познавање корисничког имена неће бити довољно да неко пошаље поруку, већ ће бити потребан и додатни кључ за успостављање контакта. На тај начин корисници ће имати још већу контролу над тим ко може да им се обрати.

Када резервација постане доступна у одређеној земљи, корисници ће прво морати да ажурирају апликацију на најновију верзију. Након тога потребно је отворити Подешавања, изабрати одјељак Налог, а затим опцију Корисничко име, гдје ће бити могуће одабрати и сачувати жељени назив. Након успјешне резервације, корисничко име ће моћи да се користи као главни начин за успостављање нових разговора.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воцап

нова функција на Воцапу

Мобилни телефон

апликација

Приватност

Коментари (0)

Прочитајте више

Селектор Јужне Кореје на удару навијача

Фудбал

До зоре чекали селектора да се обрачунају с њим - ВИДЕО

1 ч

0
Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.

Регион

Град у Црној Гори уводи строго правило: Казна до 500 евра за оне који га прекрше

1 ч

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Панталоне које су апсолутни хит љета: Модерне и удобне, пристају свакој жени

1 ч

0
Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

Економија

Дневница 150 КМ, али радника не могу наћи ни лупом

1 ч

0

Више из рубрике

Нетфликс спрема нову блокаду: Сваки налог у кући мораће да има свој имејл?

Наука и технологија

Нетфликс спрема нову блокаду: Сваки налог у кући мораће да има свој имејл?

7 ч

0
Воцап

Наука и технологија

Популарна апликација уводи корисничка имена: Резервација почиње наредне седмице

9 ч

0
Гејмери у шоку: ГТА 6 уопште неће имати дискове?

Наука и технологија

Гејмери у шоку: ГТА 6 уопште неће имати дискове?

11 ч

0
Планета, свемир

Наука и технологија

Откривена једна од највећих структура у свемиру: Нико не зна како је настала

11 ч

0

  • Најновије

19

33

Уређај збунио возаче: Изгледа као радар, али није

19

30

Ватра у Хрватској се ближи кућама: Разматра се евакуација становника

19

23

Скандал: Навијачи Партизана претукли тренера Телеоптика

19

19

Жена покушала да угаси пожар на отвореном, па тешко повријеђена

19

18

Саво Минић и Жељка Цвијановић улазе у изборну трку за двије најважније функције

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима