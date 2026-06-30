Нетфликс спрема нову блокаду: Сваки налог у кући мораће да има свој имејл?

Аутор:АТВ редакција
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Нетфликс тестира промјене за дијељене налоге и увођење посебних имејл адреса за сваки профил, што би могло утицати на кориснике заједничких претплата.
Популарна платформа за стриминг и даље експериментише са правилима коришћења. Ако сте мислили да је сузбијање дијељења лозинки из 2023. године био највећи изазов, спремите се за нови обрт: Нетфликс сада наводно тестира обавезну промјену која заједнички кућни налог претвара у пакет појединачних пријава.
Према писању портала Андроид ауторити (Android Authority), који се позива на неколико објава са Редита (Reddit), Нетфликс је почео да подстиче поједине кориснике да сваком профилу додају јединствену имејл адресу, умјесто да сви користе само имејл главног власника налога.
Стандардно, једна имејл адреса и једна лозинка контролишу цијели налог, док до пет различитих профила омогућава члановима породице да имају одвојене листе гледања, препоруке и историју стримовања. Ако је некоме потребан верификациони код или жели да поврати приступ, све иде преко имејл сандучета власника налога.
Када се имејл повеже, сваки профил може да добија сопствене кодове за верификацију и информације за опоравак приступа, без потребе да зависи од власника главног налога. Ова промјена такође пружа нешто више слободе сваком профилу. Корисници могу да контролишу појединачна подешавања профила, а да и даље добијају персонализоване препоруке на основу историје гледања. Ипак, не вјерују сви да је ова промјена уведена искључиво ради практичности.
Ово ажурирање стиже само неколико година након што је Нетфликс покренуо акцију против дијељења лозинки и увео концепт "Нетфликс домаћинства" (Netflix Household), који ограничава приступ налогу на људе који живе под истим кровом, али нуди и опцију доплате за додатне чланове на подржаним тржиштима.
Нетфликс је од тада представио неколико алата осмишљених да олакшају раздвајање корисника, као што је "Пренос профила" (Profile Transfer), који омогућава претплатницима да пребаце своју историју гледања, препоруке, сачуване игре и листе на потпуно засебан налог када напусте заједничку претплату.
Због такве историје потеза, неки корисници сматрају да би имејл адресе везане за конкретне профиле на крају могле да олакшају Нетфликсу да разликује појединачне кориснике или да их у будућности лакше пребаци на засебне налоге.
Тренутно се ово ажурирање уводи постепено, умјесто да се одједном примијени на све кориснике. Ако стигне и до вашег налога, додавање имејла профилу може олакшати пријављивање, нарочито у бројнијим домаћинствима.
Ипак, с обзиром на то да Нетфликс у посљедње вријеме све више стеже обруч око контроле налога, остаје да се види да ли је ово заиста само још једна корисна функција или почетак нове фазе у начину на који компанија управља корисничким налозима.
(б92)
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