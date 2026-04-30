Poznato kada stiže nova sezona serije Kuća zmaja

Autor:

ATV
30.04.2026 16:31



0
Foto: Screenshot / YouTube

Dugo iščekivana treća sezona HBO originalne serije "Kuća zmaja" imaće svoju premijeru 22. juna na HBO Maks striming platformi, dok će se na HBO kanalu prikazivati istog dana u terminu od 21 čas.

Zasnovana na djelu Džordža R. R. Martina “Vatra i krv”, ova epska saga odvija se dvije stotine godina prije događaja opisanih u “Igri prijestola”. Serija donosi duboku i složenu priču o kući Targarjen i razornom građanskom ratu koji je u istoriji Vesterosa ostao upamćen kao Ples zmajeva.

Prema najavama, nova sezona će započeti brutalnom bitkom kod Guleta. Ovaj sukob predstavlja jedan od ključnih momenata priče, jer će na ekrane donijeti spoj masivnog pomorskog okršaja i vatrene akcije sa zmajevima. U centru zbivanja je Rejnira Targarjen, koja odlučno kreće u pohod na osvajanje Kraljeve Luke, dok se Emond Targarjen suočava sa svojim najtežim iskušenjima i potencijalnim padom.

Šouraner serije Rajan Kondal istakao je da će ova sezona biti produkcijski najzahtjevnija do sada.

"Treća sezona je tačka u kojoj se rat zaista rasplamsava. Bitka kod Guleta je jedan od najkomplikovanijih poduhvata koje smo ikada snimili, jer spaja borbu na moru sa nezamislivom destruktivnom moći zmajeva. Naš cilj je bio da gledaoci osjete težinu svake odluke koju likovi donose u tim trenucima", izjavio je Kondal.

Autor književnog predloška i izvršni producent Džordž R. R. Martin naglasio je da se serija u ovoj fazi duboko bavi tragedijom porodice koja uništava samu sebe.

"Ovo nije samo priča o zmajevima i vatri, već o ljudskom srcu u sukobu sa samim sobom. U trećoj sezoni vidimo kako Rejnira i Emond postaju figure koje istorija ne pamti samo kao ratnike, već kao tragične heroje sopstvene propasti. Čitaoci knjige ‘Vatra i krv’ znaju kuda ovo vodi, ali način na koji je to vizuelno oživljeno će iznenaditi i njih”, poručio je Martin.

Glumačka ekipa treće sezone ponovo okuplja vrhunska imena svjetske kinematografije. Gledaoci će i dalje pratiti izvedbe Meta Smita, Eme D'Arsi i Olivije Kuk. Tu su i Stiv Tusen, Ris Ivans, Fabijen Frankel, Juan Mičel, te Tom Glin-Karni. Glumačku postavku dodatno su pojačali Džejms Norton, Tom Benet, Kiran Bju, Fredi Foks, Gejl Rankin, Tomi Flanagan, Den Fogler i Bari Sloun.

Iza kulisa serije stoji provjereni kreativni tim koji predvodi Rajan Kondal, uz izvršne producente Saru Hes, Melisu Bernstin, Kevina de la Noja i druge. Treća sezona sastoji se od ukupno osam epizoda koje će biti emitovane na sedmičnom nivou, a velika završnica sezone predviđena je za 9. avgust.

