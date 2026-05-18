Horoskop za ponedjeljak: Blizanci prevazilaze neraspoloženje, Device imaju promjene u poslovnom segmentu

OVAN

Bićete malo nervozni zbog velike količine obaveza koja vas čeka od ranog jutra, ali ćete se truditi da sa saradnicima održavate korektan odnos. Ako se potrudite, radna atmosfera će biti potpuno u redu. Želite da se voljena osoba više angažuje oko vas.

BIK

Činiće vam se da ste u mnogim stvarima pogrešili, smatraćete da su vaši potezi bili ishitreni. Pokušajte da ne podlegnete lošem raspoloženju, pogotovo što će ono trajati samo za vreme prijepodnevnih sati. Ostatak dana donijeće vam vedrije misli.

BLIZANCI

Neraspoloženje u prvom dijelu dana brzo će biti prevaziđeno i pred vama su dobri momenti i u poslovnom ali i u emotivnom segmentu. Vaše raspoloženje će biti zarazno. U mislima vam je osoba koju ste od skora upoznali, vjerovatno preko posla.

RAK

Drugačije ćete se postaviti prema osobama sa kojima sarađujete. Kolege mogu primjetiti promjenu na vama, jer nećete biti spremni da im izađete u susret oko onih situacija koje vas lično ne dotiču. Emotivno – dan dobar za izlaske i druženje.

LAV

Kratkotrajna uznemirenost zbog kritike od strane nadređenih. Obratite se kolegama – danas su spremni da vam izađu u susret. Prijaće vam da budete u pokretu, da se družite sa prijateljima ili da budete u šetnji, izlasku sa partnerom.

DJEVICA

Promjene u poslovnom segmentu se dešavaju baš u onom pravcu kojem ste se nadali. Kroz misli vam se vrlo često provlači osoba sa kojom imate razliku u godinama. Vrlo ste zainteresovani za ostvarivanje intimnijeg kontakta.

VAGA

U odličnom ste raspoloženju, a i dešavanja u poslovnom okruženju vam idu na ruku. Potrudite se da iskoristite šanse koje vam se budu ukazivale. Ako želite da intenzivnije pokrenete komunikaciju sa osobom koja vas interesuje, sada je pravi trenutak.

ŠKORPIJA

Niste sigurni kako da postupite u jednoj situaciji. Dobili ste neku formu odobrenja, ili najave da će ono što želite biti ostvareno, ali vi još uvijek pomalo oklevate i kalkulišete. Odnos sa emotivnim partnerom je ispunjen strasnim momentima.

STRIJELAC

Da biste izbjegli jednu neprijatnu situaciju, moraćete da se postavite diplomatičnije. Dobre mogućnosti za dogovor sa saradnikom od kojeg dosta očekujete. Partner će vas pritiskati po nekim pitanjima, ali ćete se truditi da se postavite korektno.

JARAC

Koji god dogovor da želite da ostvarite, samo dobijate ono što vi smatrate obećanjima. Nikako da se bilo koja od tih priča zaista i realizuje. Jedna osoba pokušava da vas animira i pokrene, ali vi trenutno izbjegavate otvoreniju komunikaciju sa njom.

VODOLIJA

Nestrpljivost vam ne ide na ruku, naročito ako po nekim pitanjima brzate u prepodnevnim satima. Bolje je da se u to vrijeme posvetite obavezama. Jake strasti su se probudile kod vas i dan ćete provesti u razmišljanju o susretu sa osobom koja vas privlači.

RIBE

Veliki broj kontakata, susreta, dogovora – moguće je da u nekom trenutku nećete znati šta ste kome rekli ili obećali. Ipak, raspoloženje vam nije ni malo loše, što će se i pokazati u odnosu sa voljenom osobom. Takođe – velike mogućnosti za flert.

(ona.rs)