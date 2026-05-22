Putin spreman da okonča rat – poznato i do kada

Ruski predsjednik Vladimir Putin želi da okonča rat koji se vodi protiv Ukrajine do kraja ove godine, ali samo pod uslovima koje smatra „pobjedničkim“, piše Blumberg, pozivajući se na anonimni izvor.

Kako prenosi agencija, takvi uslovi uključuju potpuno zauzimanje Donbasa i široki bezbjednosni sporazum sa Evropom, koji efektivno priznaje ruska „teritorijalna sticanja“.

Agencija takođe navodi da je portparol Kremlja Dmitrij Peskov demantovao informacije da je Putin postavio bilo kakav takav rok.

Publikacija napominje da, kako ukrajinske bespilotne letjelice nanose velike gubitke ruskim snagama na frontu i udaraju duboko u rusku pozadinu, kritike Putina unutar zemlje rastu. Uz ekonomske probleme i ograničenja interneta, među običnim Rusima raste i zamor od rata.

Raspoloženje je nervozno i među ruskom elitom, a brojni viši zvaničnici Kremlja vjeruju da je vojna akcija došla do pat-pozicije i da nema jasnog puta ka rješenju, rekli su izvori za Bloomberg.

Ukrajina i njeni saveznici sve su uvjereniji da ruska invazija gubi zamah dok Odbrambene snage stabilizuju liniju fronta i obuzdavaju proljećnu ofanzivu okupatora.

Agencija takođe navodi da je raspoređivanje sve većeg broja bespilotnih letjelica od strane Ukrajine postalo odlučujući faktor u ratu.

Putin donio rat na kućni prag

Prošlog vikenda, Odbrambene snage izvele su jedan od najmasovnijih napada na Moskva i region od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sada mnogi Rusi direktno optužuju Putina da im je rat donio na kućni prag, piše agencija.

Više evropskih diplomata, koji su željeli da ostanu anonimni, izrazilo je mišljenje da je raspoloženje u Rusiji mračno, da ukrajinski napadi dronovima prenose rat u Moskvu i da je situacija na bojnom polju u pat-poziciji.

Kako je Najdžel Guld-Dejvis, viši saradnik za Rusiju i Evroaziju u Institut za strateške studije (IISS), primijetio u komentaru agenciji, „Rusija ne uspijeva na bojnom polju“.

Prema njegovim riječima, Kremlj će gotovo sigurno morati da sprovede drugu djelimičnu mobilizaciju u narednih 12 mjeseci.

Ultimatum Kremlja u vezi sa Donbasom

Dana 9. maja, Moskva je održala paradu povodom Dana pobjede koja je trajala 45 minuta, što je čini najkraćom u modernoj ruskoj istoriji. Po prvi put poslije mnogo godina, na paradi nije bilo vojne opreme, već je bila zamijenjena video-snimcima upotrebe oružja. Povorku su pratili prekidi interneta u centru Moskve.

Tokom proslave, Putin je održao govor u kojem je proglasio „pobjede“ u ratu, uprkos uspješnim ukrajinskim napadima na rusku pozadinu i usporavanju napredovanja okupatora na frontu. Takođe je ponovio narativ da je Rusija u ratu sa cijelim NATO blokom, a ne samo sa Ukrajinom.

Nakon parade, Putin je izjavio da se „stvar bliži kraju“, komentarišući rat u Ukrajini.

„Mislim da je stvar blizu završetka, ali je i dalje ozbiljna stvar“, rekao je ruski predsjednik.

Procjenjujući izjavu diktatora, analitičari Institut za proučavanje rata (ISW) istakli su da nema znakova da Kremlj zaista namjerava da zaustavi agresiju.

Stručnjaci su takođe primijetili da je Putin objasnio odsustvo vojne opreme na paradi 9. maja rekavši da ruske trupe treba da se „fokusiraju na konačan poraz Ukrajine“. To, kako su naveli analitičari, ukazuje na to da Moskva ostaje posvećena svojim maksimalističkim ciljevima predaje Ukrajine.

Dana 10. maja, pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov priznao je da će se čak i nakon deset rundi mirovnih pregovora ruski rat protiv Ukrajine nastaviti. U razgovoru sa ruskim propagandistom Pavel Zarubin, Putinov pomoćnik ponovio je ultimatum o povlačenju ukrajinskih oružanih snaga iz Donbasa. Napomenuo je da, dok Ukrajina „ne preduzme ovaj korak, možemo imati još nekoliko rundi razgovora, desetine rundi, ali ćemo biti na istom mjestu“.

Prvog aprila, Peskov je saopštio da Kremlj zahtijeva od Kijeva da što prije donese odluku o povlačenju ukrajinskih trupa sa teritorije Donbasa.

Peskov je 3. aprila ponovio zahtjev Kremlja da Ukrajina povuče svoje trupe i jasno stavio do znanja da Rusija neće zaustaviti rat protiv Ukrajine i da će „nastaviti SVO dok se ne postignu svi navedeni ciljevi“.

Analitičari ISW-a, sa svoje strane, naveli su da Moskva i dalje zahtijeva povlačenje ukrajinskih trupa iz neokupiranog dijela Donbasa kao uslov za trajno primirje u Ukrajini, ali da ruske trupe na frontu u proljeće 2026. godine pokazuju lošije rezultate nego 2025. godine, kada je Kremlj počeo energično da promoviše ovaj ultimatum, prenosi NV.ua