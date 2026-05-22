Mađar: EU bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana prije Ukrajine

Evropska unija bi trebalo da primi države Zapadnog Balkana koje su godinama bile kandidati prije Ukrajine, rekao je mađarski premijer Peter Mađar.

„Jednoglasno je mišljenje ne samo Mađarske, već gotovo svih vlada zemalja članica EU da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. Svi koji žele da se pridruže EU moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove“, rekao je Mađar u izjavi za medije.

Što se tiče integracija u EU, Mađar je pozvao da Unija prvo primi one zemlje kandidate koje se godinama pripremaju za pristupanje, koje su podnijele mnoge žrtve, preuzele obaveze i ispunile obećanja, prije nego što obeća bilo kakav status novim zemljama.

Ukazao je da bi u suprotnom EU izgubila kredibilitet u zemljama Zapadnog Balkana, prenosi Hirado.

Mađar je istakao i da stabilnost i bezbjednost Balkana služi interesima ne samo užeg regiona, već i Evrope.

„Zato bih želio da ohrabrim sve da prvo zajedno ispunimo naše prethodne obaveze prije nego što damo razna obećanja u ime Evropske unije“, dodao je on.

Što se tiče mogućeg pristupanja Ukrajine EU, Mađar je rekao da to neće biti moguće sutra ili preksutra, ali, ako uopšte bude, biće najranije za deset godina.

Mađarski premijer je skrenuo pažnju na činjenicu da će, ako Ukrajina ispuni uslove, rat se završi, a ona i dalje želi da bude članica, Mađarska održati referendum o ovom pitanju.

Naglasio je da Mađarska neće biti sama u EU u tome, jer je nekoliko zemalja već održalo referendume o pristupanju drugih država EU.

Što se tiče novog pakta o migracijama i azilu, Mađar je naglasio da Mađarska deli stav Austrije da EU mora da zaštiti svoje spoljne granice, što takođe zahtijeva snažnije delovanje protiv ilegalne imigracije.

Istakao je da, prema jednoj odredbi pakta, u slučaju jakog migracionog pritiska ili masovne imigracije, države moraju ili da prihvate tražioce azila ili da plate za njih.

„Mađarska to, naravno, ne može da prihvati, ali vjerujem da u tome nismo sami“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoji i mogućnost pružanja pomoći drugim državama EU u zaštiti njihovih spoljnih granica.

„To je za nas sasvim zamislivo, i Mađarska je to već učinila“, dodao je Mađar.

(sputnik srbija)