Potvrđeno: Pep Gvardiola ima novi posao!

Ono o čemu se sedmicama unazad govorilo, danas je postalo i zvanično. Pep Gvardiola napušta Mančester Siti na kraju sezone.

Potvrđeno je to u emotivnom video-snimku koji je objavljen od strane Mančester Sitija.

Pep je održao govor od nekoliko minuta u kojem se oprostio od svih bivših i sadašnjih igrača, ali i svih ljudi sa kojima je sarađivao u ovom klubu.

Ono čemu se niko nije nadao jeste da će odmah biti otkriven i novi posao Pepa Gvardiole.

Iako se nagađalo mnogo toga, sada je sve zvanično potvrđeno. Naime, Pepa Gvardiolu u narednom periodu nećemo gledati pored aut-linije.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pep Guardiola will now take up a role as a Global Ambassador for the City Football Group.



He will give technical advice to the clubs in the group, working on specific projects and collaborations. pic.twitter.com/JhvH2Dl1UV — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 22, 2026

On će od ljeta biti globalni ambasador Siti Fudbal Grupe.

„Uprkos odlasku s mjesta menadžera Mančester Sitija, Pep će nastaviti saradnju sa Siti Fudbal Grupom, preuzimajući ulogu globalnog ambasadora.

Uloga će uključivati pružanje tehničkih savjeta klubovima u grupi, radeći na specifičnim projektima i saradnji“, riječi su ljudi iz Mančester Sitija.

Trenutno se u toj grupaciji nalazi 11 klubova iz raznih zemalja širom svijeta.

Najstariji klub u toj grupaciji je naravno Mančester Siti koji se pridružio 2008. godine.

Osim njega tu su Đirona iz Španije, Palermo iz Italije, ES Troa iz Francuske, Lomel iz Belgije, zatim Njujork Siti iz Amerike.

Takođe tu su i Melburn Siti iz Australije, Jokohama iz Japana, Šenžen Peng Siti iz Kine, Montevideo iz Urugvaja, te Esporte Klube Baija iz Brazila.

Gvardiola će u narednom periodu biti zadužen za savjete ovim klubovima.