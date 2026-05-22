Bojić: Danas formiramo "Aleju sjećanja" 12 banjalučkih beba

Autor:

ATV
22.05.2026 13:04

Komentari:

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.
Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić najavio je da će danas u banjalučkom parku "Mladen Stojanović" biti zasađeno drveće i formirana "Aleja 12 beba", kao još jedan podsjetnik na strašan zločin počinjen prije 34 godine.

"Po jedno stablo biće posvećeno svakoj našoj tragično preminuloj bebi. Ovo je jedan vid kulture pamćenja koji je veoma snažan, jer će sva d‌jeca koja budu šetala parkom za 20 ili 30 godina imati snažan podsjetnik na svaku našu bebu", rekao je Bojić novinarima u Banjaluci na obilježavanju 34 godine od smrti 12 beba.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je pravda za smrt tragično preminulih 12 banjalučkih beba zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika spora, ali da ona ipak dolazi.

"Pored stida i kajanja, ljudi iz međunarodne zajednice moraju imati i sve pravne sankcije, jer nisu pokazali ljudskost ni empatiju za ove žrtve, već su pokazali sve suprotno od toga", rekao je Stanivuković.

On je najvio da će oko spomen obilježja "Život" u centru Banjaluke biti izgrađen Spomen park posvećen tragično preminulim banjalučkim bebama, prenosi Srna.

Kod spomen-obilježja "Život" u centru Banjaluke danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima.

