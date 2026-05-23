Darko Mladić: Teško stanje generala, gotovo da ne priča - iz UN nema nikakvog odgovora

Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića i dalje je teško, a iz UN nema nikakvog odgovora na pismo upućeno nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio da ga pusti na liječenje u Srbiju, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić je naveo da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa ljekarima u Hagu, ali da su oni juče poslali određenu dokumentaciju koju će srpski ljekari pregledati.

"Koliko vidim, nema ništa specijalno", rekao je on.

Naglasio je da je general uspio da ga zove nekoliko puta u proteklih nekoliko dana, odnosno da su mu dali telefon da čuje porodicu, ali da je razgovor vrlo redukovan.

"Gotovo da ništa ne priča, ali njemu daju telefon, pa on može da čuje šta mu mi pričamo. U suštini nema ništa novo po onome što čujemo", pojasnio je Darko Mladić.

Osvrnuvši se na pismo koje je odbrana uputila komitetima za ljudska prava UN u vezi sa odbijanjem Mehanizma da njegovog oca pusti na liječenje u Srbiju iako je u izuzetno teškom zdravstvenom stanju i gotovo na samrti, Mladić je rekao da nema nikakvog odgovora, da su oni dosta spori i da će to trajati neko vrijeme.

Ukazao je da je razmatranje ovog pitanja pred Savjetom bezbjednosti u junu jedino što preostaje, te da sa predsjednikom Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Grasijelom Gati Santanom u ovom trenutku nema šta da se raspravlja kada je pokazala negativan stav da ne želi da ga pusti.

"To nema svrhe", rekao je Darko Mladić.

Kada je riječ o jasnoj podršci Rusije generalu, Darko Mladić je istakao da ona znači Ratku i njemu, te da je čudno da službenici UN ignorišu zemlju koja je stalni član Savjeta bezbjednosti UN.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar, a 2. maja još jedan, nakon čega mu se zdravstveno stanje dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.