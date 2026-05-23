Lavrov: Tok SVO pažljivo prate i prijatelji i protivnici Rusije

23.05.2026 12:26

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговара са медијима након разговора са министром спољних послова и међународне сарадње Екваторијалне Гвинеје Симеоном Ојоном Есоном Ангеом у вили Зинаиде Морозове у Москви, понедjељак, 18. маја 2026.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da tok Specijalne vojne operacije pažljivo prate i prijatelji, i susjedi, i protivnici Rusije.

On je na skupu Savjeta za spoljnu i odbrambenu politiku naglasio da je za jačanje ruskog uticaja u svijetu glavni zadatak ispunjenje svih ciljeva SVO.

Prema njegovim riječima, zadatak ruske diplomatije je da stvara uslove za što efikasnije i uspješnije djelovanje ruskih vojnika u okviru Specijalne vojne operacije.

Lavrov je ocijenio da u Evroaziji već uveliko traje rat, koji je, kako je naveo, uslijedio poslije zapadne pripreme ukrajinske agresije protiv Rusije, sa ciljem slabljenja Moskve i njenog potiskivanja iz reda ključnih svjetskih igrača.

Lavrov je, takođe, optužio Zapad da pokušava da „razvuče“ ruske saveznike, navodeći primere Gruzije, Moldavije, Ukrajine i sada Jermenije.

Prema njegovim riječima, cilj je da se Moskvi oteža očuvanje i jačanje pozicije Rusije kao velike sile i civilizacije, prenosi Sputnjik.

