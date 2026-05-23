Minić: Projekat za Aerodrom Trebinje biće završen u roku od 90 dana

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas da će u roku od 90 dana biti potpuno završen glavni projekat za Aerodrom Trebinje, čime se ovaj strateški kapitalni projekat konačno pomjera s mrtve tačke.

Premijer Srpske je potvrdio da je studija uticaja na životnu sredinu već završena, te da će ekološka dozvola biti izrađena u roku od 45 dana nakon podnošenja zvaničnog zahtjeva. Ipak, najvažnija vijest jeste da su za ovaj aerodrom obezbijeđene sve neophodne saglasnosti iz komšiluka.

"Ovaj projekat je stajao zbog niza administrativnih problema, ali sada su obezbijeđene saglasnosti od Hrvatske i Crne Gore. Mislim da je ovo za Srbiju i Srpsku velika stvar, da smo konačno uspjeli proći kroz značajne faze", istakao je Minić na konferenciji za novinare.

Da se stvari ubrzavaju na terenu potvrđuje i činjenica da je prije dva dana zvanično dostavljen glavni vodni projekat.

"On podrazumijeva odvodnju sa samog aerodroma, što uključuje uzletište, sletište i sve ono što je neophodno da aerodrom funkcioniše kada je u pitanju hidrologija", pojasnio je premijer Srpske.

Kada je riječ o eksproprijaciji zemljišta, čiju realizaciju vodi Vlada Republike Srbije kao glavni investitor, procenat izvršenja već sada prelazi 20 odsto.

Republika Srpska Selak i Vujić potpisali Izjavu o namjerama priznavanja pravosudnih ispita

Ovaj sastanak dio je kontinuiranih aktivnosti na realizaciji Specijalnih i paralelnih veza Srpske i Srbije. Pored premijera, razgovorima u Trebinju prisustvovala je brojna delegacija ministara sa obje strane Drine.

Ispred Srpske tu su bili ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, ministar za prostorno uređenje Bojan Vipotnik te ministar pravde Goran Selak. Delegaciju Srbije činili su državni sekretar Ranko Šekularac, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov, kao i direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković.

Tokom ovog susreta, pored dogovora o aerodromu, autoputu Banjaluka–Beograd i uskotračnoj pruzi Mokra Gora-Višegrad, ministri pravde Goran Selak i Nenad Vujić potpisali su i Izjavu o namjerama koja vodi ka međusobnom priznavanju pravosudnih ispita Srpske i Srbije.