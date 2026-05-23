Minić dočekao Macuta u Trebinju: Premijeri o ključnim infrastrukturnim projektima

U Trebinju je počeo sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta, na kojem će se razgovarati o jačanju specijalnih paralelnih veza i realizaciji zajedničkih strateških projekata.

Predsjednika Vlade Srbije Đuru Macuta prethodno je, uz najviše počasti, dočekao premijer Srpske Savo Minić.

Sastanku koji se održava u zgradi „Elektroprivrede Republike Srpske“ prisustvuju visoke delegacije obje vlade. Sa strane Republike Srpske, tu su ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, ministar pravde Goran Selak, kao i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović.

Delegaciju Srbije, uz premijera Macuta, čine državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ranko Šekularac, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov, te direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković, što nedvosmisleno upućuje na to da su glavne teme razgovora infrastrukturno povezivanje i projekat Aerodroma Trebinje.

Nakon zvaničnog sastanka u ERS-u, delegacije Srpske i Srbije razgovaraće sa rukovodstvom Bolnice „Sveti arhiđakon Stefan 9. januar“, nakon čega će obići savremeni objekat ove zdravstvene ustanove.

Takođe, visoki zvaničnici će tokom dana prisustvovati svečanom otvaranju Međunarodnog simpozijuma „Endokrinologija i dijabetologija u praksi“, koji se održava u gradu pod Leotarom.