Ebola nastavlja da se širi: Potvrđena tri nova slučaja

Vlasti Ugande saopštile su danas da su potvrđena tri nova slučaja ebole, čime je ukupan broj potvrđenih slučajeva porastao na pet.

Novi slučajevi uključuju vozača iz Ugande koji je prevozio prvi potvđeni slučaj u zemlji, kao i zdravstvenog radnika koji je bio izložen virusu dok se brinuo o istoj osobi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Ugrande.

Republika Srpska Darko Mladić: Teško stanje generala, gotovo da ne priča - iz UN nema nikakvog odgovora

Kako je prenio Rojters, žena iz Konga bila je treći novi slučaj.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prethodno je proglasila epidemiju ebole u Ugandi i Demokratskoj Republici Kongo za vanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodnog značaja.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus naveo je na društvenim mrežama da epidemija ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da postoji visok rizik od daljeg širenja u susjedne zemlje.

Zdravstvene vlasti potvrdile su da je uzrok aktuelne epidemije virus ebole tipa Bundibugio, rijetka forma bolesti za koju ne postoje odobrene vakcine.

SZO je istakla da su naučnici identifikovali antivirusni lijek obeldesivir, koji bi mogao da spriječi razvoj bolesti kod kontakata zaraženih sojem Bundibugio i da rade na organizovanju kliničkih ispitivanja u pogođenim područjima.

Hronika Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

SZO upozorava da epidemija u regionu predstavlja rizik za susjedne zemlje i preporučuje aktiviranje nacionalnih sistema za vanredne situacije, kao i pojačanu kontrolu na granicama i glavnim saobraćajnicama.

Prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, virus se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalom ili tijelima preminulih, a izaziva visoku temperaturu, bolove u tijelu, povraćanje i dijareju, pri čemu je često smrtonosan.

(Telegraf.rs)