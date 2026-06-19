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Sa KiM jutros krenulo oko 750 djece i prosvjetnih radnika put Srpske

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ATV redakcija
19.06.2026 09:24

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Са КиМ јутрос кренуло око 750 дјеце и просвјетних радника пут Српске

Republika Srpska i ove godine dočekuje djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".

Jutros je oko 750 djece i prosvjetnih radnika krenulo sa KiM za 20 gradova i opština Republike Srpske.

Njihovim polaskom krenuo je 14. po redu veliki humanitarni projekat "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" kojeg od 2012. godine organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke.

Njihov dolazak očekuje se oko 13 časova u etno selu "Stanišići" gdje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji, organizuje uz prigodan program, centralni svečani doček.

Dobrodošlicu uz kulturno umjetnički program poželjeće im Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu MSP Srbije Vladimir Kokanović, rukovodstvo grada Bijeljina i delegacije gradova i opština domaćina.

Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju iz Dnevnog centra "Podrži me-9.januar" iz Kosovske Mitrovice u pratnji roditelja stižu u nedjelju 21.juna. Oni su posebni gosti Odbora i boraviće u Prijedoru do 26.juna.

Ukupno u ovome posebnom i velikom projektu od 19. do 26. juna u 20 lokalnih zajednica Republike Srpske boraviće oko 800 dragih gostiju sa Kosova i Metohije.

Izjave za medije nakon svečanog dočeka obraćanja i kulturno umjetničkog programa koji su im pripremili: SKUD "Semberija" iz Bijeljine, mlada pjevačka grupa "Kamenički biseri" iz Kosovske Kamenice i 11-godišnja Helena Vitoišević iz Orahovca sa Kosova i Metohije.

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Kosovo i Metohija

Republika Srpska

Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji

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