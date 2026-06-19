Sa KiM jutros krenulo oko 750 djece i prosvjetnih radnika put Srpske

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska i ove godine dočekuje djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske".
Jutros je oko 750 djece i prosvjetnih radnika krenulo sa KiM za 20 gradova i opština Republike Srpske.
Njihovim polaskom krenuo je 14. po redu veliki humanitarni projekat "Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske" kojeg od 2012. godine organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke.
Njihov dolazak očekuje se oko 13 časova u etno selu "Stanišići" gdje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji, organizuje uz prigodan program, centralni svečani doček.
Dobrodošlicu uz kulturno umjetnički program poželjeće im Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, predsjednik Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u Regionu MSP Srbije Vladimir Kokanović, rukovodstvo grada Bijeljina i delegacije gradova i opština domaćina.
Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju iz Dnevnog centra "Podrži me-9.januar" iz Kosovske Mitrovice u pratnji roditelja stižu u nedjelju 21.juna. Oni su posebni gosti Odbora i boraviće u Prijedoru do 26.juna.
Ukupno u ovome posebnom i velikom projektu od 19. do 26. juna u 20 lokalnih zajednica Republike Srpske boraviće oko 800 dragih gostiju sa Kosova i Metohije.
Izjave za medije nakon svečanog dočeka obraćanja i kulturno umjetničkog programa koji su im pripremili: SKUD "Semberija" iz Bijeljine, mlada pjevačka grupa "Kamenički biseri" iz Kosovske Kamenice i 11-godišnja Helena Vitoišević iz Orahovca sa Kosova i Metohije.
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