Ана Ивановић запала у неочекиване проблеме

Бивша српска тенисерка Ана Ивановић запала је у неочекиване проблеме током путовања на прославу рођендана блиске пријатељице.
Детаљима је сада изненадила и своје пратиоце на друштвеним мрежама.
Ана је отпутовала како би присуствовала окупљању и слављу у луксузној атмосфери, али је одмах по доласку услиједио прави хаос - на аеродрому јој је изгубљен пртљаг.
Неочекивани пех потпуно јој је пореметио планове, па је морала да реагује у посљедњем тренутку. Ана је завршила у хитној куповини како би обезбиједила све што јој је потребно за догађај.
Ипак, као и увијек, све је поднијела са осмијехом. На фотографијама које је објавила види се да није дозволила да јој непријатност поквари расположење, па је елегантним комбинацијама и одличним стилом поново привукла пажњу гдје год да се појавила.
"Почело је изгубљеним пртљагом, а завршило се уз много смијеха, рођенданских прослава и квалитетног времена са мојим дјевојкама. Викенд за памћење", написала је Ана на Инстаграму, а у коментарима додала:
"Неочекивани шопинг".
Пратиоци су одмах коментарисали да чак и када ствари крену по злу, Ана успијева да изгледа беспријекорно, преноси "Курир".
