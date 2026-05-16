Mladiću (21) mašina za baliranje sijena odsjekla ruku

U selu Grabovnica kod Kuršumlije u Srbiji juče je došlo do teške nesreće kada je mašina za baliranje sijena odsjekla ruku dvadesetjednogodišnjem D. Dž., koji je u tom trenutku radio sam na njivi.

Nakon nesreće, mladić je uprkos teškim povredama uspio sam doći do kuće koja je bila udaljena oko 50 metara, noseći odsječenu ruku i pritom improvizovano previjajući krvarenje peškirom.

Po dolasku je hitno zbrinut i operisan, a ljekari su pokušali da izvrše replantaciju ruke. Ishod operacije u trenutku objave nije bio poznat.

"Majka ga je dovezla do Hitne pomoći Doma zdravlja, a mi smo ga odmah prebacili u prokupačku bolnicu, noseći i ruku. Amputirana je do ramena", rekla je doktorica Nadica Deljanin, koja je bila u pratnji pacijenta.

Ona je navela da je mladić bio izuzetno pribran i hrabar uprkos teškoj povredi, te da je nakon pregleda u Prokuplju odlučeno da se transportuje u Klinički centar u Nišu zbog nedostatka specijalista.

"On je odlučio da pokušamo da mu prišiju ruku, ali u prokupačkoj bolnici u tom trenutku nije bilo slobodnog saniteta, pa smo kontaktirali direktorku Doma zdravlja Kuršumlija Uraniju Petrović, koja je odobrila transport za Niš. Sada se vraćamo, a on je na operacionom stolu i svi se nadamo najboljem", objasnila je doktorica Deljanin, prenosi Kurir.