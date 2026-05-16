Ove namirnice najčešće uzrokuju nadutost i osjećaj težine

Nadutost se najčešće manifestuje kao neugodan osjećaj punoće, pritiska i nelagode u trbuhu nakon obroka.

Kako navodi Health, jedenje određenih namirnica može potaknuti stvaranje plinova, usporiti probavu ili izazvati intoleranciju na laktozu.

Krstasto povrće

Povrće, poput brokule i kupusa, sadrži hranjive tvari uključujući kalcij, folat, kalij te vitamine C, E i K. Ovo povrće također rafinozu, koja proizvodi plinove i uzrokuje nadutost.

Grah i leća

Grah i leća poznati su kao hrana koja uzrokuje plinove. Iako imaju više nego dovoljno proteina, sadrže i šećere i vlakna koja vaše tijelo ne može apsorbovati. Taj nedostatak apsorpcije dovodi do plinova i nadutosti.

Kombinirajte mahunarke s lako probavljivim cjelovitim žitaricama, poput riže ili kvinoje, i pijte puno vode. Vaše će se tijelo s vremenom naviknuti na hranu bogatu vlaknima, što može ublažiti vaše simptome.

Mliječni proizvodi

Ako osjećate nadutost nakon nekoliko kriški sira ili zd‌jele žitarica s mlijekom, moguće je da ste intolerantni na laktozu. Osobe koje ne podnose laktozu nemaju potrebne enzime za razgradnju laktoze (šećera koji se nalazi u mliječnim proizvodima). Kada se to dogodi, mogu se stvoriti plinovi i izazvati nadutost.

Odaberite alternative bez laktoze ili bez mliječnih proizvoda. Možete isprobati i tablete laktaze koje vam pomažu u probavi hrane s laktozom.

Gazirana pića

Gazirana pića poput sode i gazirane vode sadrže ugljikov dioksid. Taj se plin oslobađa u crijevima, što može dovesti do pritiska, zarobljenog zraka i oticanja trbuha.

Hrana s visokim ud‌jelom natrija

Konzumiranje hrane s visokim ud‌jelom natrija može izazvati zadržavanje vode i nadutost. Izbjegavanje natrija nije tako jednostavno kao nekorištenje soljenke. Natrij se može naći u većini prerađene i pakirane hrane, uključujući supe, hljeb i brzu hranu.

Zamjene za šećer

Šećerni alkoholi ili polioli nalaze se u namirnicama poput bobičastog voća, karfiola i kukuruza. Također se koriste kao zamjene za šećer ili umjetna sladila u raznim namirnicama.

Primjeri uključuju: eritritol, izomalt, laktitol, maltitol, manitol, sorbitol i ksilitol. Poznato je da kod nekih ljudi uzrokuju nadutost.

Luk

Luk i bijeli luk su puni topljivih vlakana zvanih fruktani. Tijelo ne probavlja dobro fruktane. Neki ljudi imaju intoleranciju na fruktane. Kada fruktani fermentiraju u crijevima, privlače vodu u debelo crijevo, što uzrokuje plinove i nadutost.

Jabuke

Jabuke nisu samo bogate vlaknima, već sadrže i fruktozu i sorbitol. To su šećeri koji se nalaze u voću koje mnogi ljudi ne podnose, što može dovesti do plinova i nadutosti.

Lubenica

Poput jabuka, lubenice imaju visok udio fruktoze, s otprilike 10 grama u samo jednoj kriški. Neki ljudi mogu imati i nasljednu intoleranciju na fruktozu ili malapsorpciju fruktoze. Oboje može uzrokovati nadutost nakon konzumiranja fruktoze.

Hrana s visokim ud‌jelom fruktoze također može pogoršati simptome sindroma iritabilnog crijeva.

Žitarice

Gluten je protein koji se nalazi u žitaricama poput pšenice, ječma i raži. Često se nalazi u hljebu, kolačima ili tjestenini.

Osobe s celijakijom imaju autoimuni odgovor (u kojem imunološki sistem slučajno napada sam sebe) nakon konzumiranja glutena. Druge osobe mogu imati osjetljivost na gluten koja nije povezana s celijakijom. I jedni i drugi mogu imati probavne simptome, uključujući nadutost, nakon konzumiranja glutena.

Šta vas još čini nadutima

Osim određene hrane i pića, još nekoliko faktora može doprinijeti nadutosti, kao što su: zatvor, gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), sindrom iritabilnog crijeva (IBS), rak jajnika, prejedanje, prekomjerni rast bakterija u tankom crijevu (SIBO), gutanje zraka i debljanje, piše Kliks