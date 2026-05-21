Cvijanović: Još jedno veliko okupljanje najveće političke porodice u Srpskoj

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je današnja sjednica Glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu još jedno veliko okupljanje najveće političke porodice u Republici Srpskoj.

Sjednica Glavnog odbora SNSD-a u proširenom sastavu održava se u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci.

Predsjednik SNSD-a Milord Dodik izjavio je juče da će na sjednici Glavnog odbora biti data podrška sporazumu o zajedničkom nastupu vladajuće koalicije na izborima, te da će kandidati za inokosne funkcije biti iz SNSD-a.

Vladajuća koalicija juče je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima.