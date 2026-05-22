Logo
Large banner

"Uvod u anatomiju" dobija novi obrt: Ljubitelji serije biće oduševljeni

Autor:

ATV
22.05.2026 10:06

Komentari:

0
Увод у анатомију серија доктори
Foto: YouTube/printscreen

Stižu velike vijesti za ljubitelje serije "Uvod u anatomiju". U utorak je zvanično potvrđeno da je u pripremi novi spin-of čija će radnja biti smještena u Teksasu.

Nova serija će imati nekoliko ključnih poveznica sa originalnim hitom, što će sasvim sigurno obradovati dugogodišnje fanove. Na projektu je angažovana Šonda Rajms, autorka "Uvoda u anatomiju", koja učestvuje kao sukreatorka, scenaristkinja i izvršna producentkinja. Uz nju će na seriji raditi i Meg Marinis, aktuelna šouranerka "Uvoda u anatomiju".

U projekat je uključena i Elen Pompeo, zvezda serije i dugogodišnje zaštitno lice Meredit Grej, koja će obavljati funkciju izvršne producentkinje.

Premijera se očekuje 2027. godine, prenosi Kurir

Kako piše Dedlajn, serija je već dobila direktnu narudžbinu za prikazivanje, a premijera na mreži Ej-Bi-Si očekuje se sredinom televizijske sezone 2027. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Uvod u anatomiju

serija

snimanje

Amerika

Teksas

ljekari

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

Kultura

Banjalučki boks u fokusu završne večeri "Noći muzeja"

1 d

0
Српска на изложби у Москви

Kultura

Republika Srpska na izložbi "Boje svijeta" u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi

1 d

0
Преминуо Младен Каран

Kultura

Preminuo Mladen Karan

2 d

1
беба Јода звјездане стазе анимација филм

Kultura

Preminuo glumac koji je dao glas Profesoru Utonijumu i Jodi

3 d

0

  • Najnovije

14

05

Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

13

57

U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen vozač škode

13

42

Gradiška: Sastanak o funkcionisanju carinskog terminala i novog prelaza

13

31

Pokušao ubiti pjevačicu, Bijeljincu četiri godine zatvora

13

27

Putin spreman da okonča rat – poznato i do kada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner