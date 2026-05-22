"Uvod u anatomiju" dobija novi obrt: Ljubitelji serije biće oduševljeni

Stižu velike vijesti za ljubitelje serije "Uvod u anatomiju". U utorak je zvanično potvrđeno da je u pripremi novi spin-of čija će radnja biti smještena u Teksasu.

Nova serija će imati nekoliko ključnih poveznica sa originalnim hitom, što će sasvim sigurno obradovati dugogodišnje fanove. Na projektu je angažovana Šonda Rajms, autorka "Uvoda u anatomiju", koja učestvuje kao sukreatorka, scenaristkinja i izvršna producentkinja. Uz nju će na seriji raditi i Meg Marinis, aktuelna šouranerka "Uvoda u anatomiju".

U projekat je uključena i Elen Pompeo, zvezda serije i dugogodišnje zaštitno lice Meredit Grej, koja će obavljati funkciju izvršne producentkinje.

Kako piše Dedlajn, serija je već dobila direktnu narudžbinu za prikazivanje, a premijera na mreži Ej-Bi-Si očekuje se sredinom televizijske sezone 2027. godine.