Banjalučanin opljačkan i pretučen na ulici, napadači uhapšeni

Ognjen Matavulj
22.05.2026 10:54

Бањалучанин опљачкан и претучен на улици, нападачи ухапшени
Foto: ATV

Banjalučka policija uhapsila B.Š. (29) iz tog grada zbog sumnje da je u društvu maloljetnika na ulici opljačkao i pretukao muškarca kome su ukrali više od 15.000 KM.

”Policijski službenici PU Banjaluka su preduzimanjem operativnih mjera i radnji identifikovali i uhapsili B.Š. iz Banjaluke, zbog osnova sumnje da je zajedno sa maloljetnim licem iz Banjaluke počinilo krivično djelo razbojništvo”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da im je žrtva juče prijavila da je 20. maja oko 23.30 časova napadnut na ulici od strane nepoznatih osoba. Napadači su mu tom prilikom nanijeli tjelesne povrede i ukrali torbicu sa novcem, a tačan iznos se utvrđuje.

”Rad po navedenom predmetu je u toku, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca i tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Prema maloljetnom licu preduzimaju se mjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku”, saopštila je PU Banjaluka.

Razbojništvo

hapšenje

fizički napad

Banjaluka

PU Banjaluka

