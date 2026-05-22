Novi udar na radnike u Njemačkoj

Njemačka raspravlja o hitno potrebnim ekonomskim i socijalnim reformama. Političari, udruženja i sindikati već su iznijeli niz prijedloga koji se tiču radnog vremena, plata, poreza.

Najnoviji prijedlog sada dolazi od poznatog njemačkog ekonomskog instituta. Oni predlažu da se skrati plaćanje Kurzarbeitergeld, odnosno skraćenog radnog vremena.

Institut sa sjedištem u Minhenu preporučuje smanjenje trajanja naknada za skraćeno radno vrijeme, ili Kurzarbeitergeld. Ovo bi moglo pomoći u ublažavanju trenutnog nedostatka radne snage, javljaju njemački mediji.

Nedostatak radne snage

Trenutno, naknade za skraćeno radno vrijeme – Kurzarbeitergeld – "čine potragu za novim poslom manje privlačnom", tvrde stručnjaci.

"Trenutno se suočavamo sa nedostatkom radne snage u mnogim industrijama, dok istovremeno vidimo visoku nezaposlenost u drugim sektorima", dalje je objasnio ekonomista.

"U ovoj situaciji, imalo bi smisla smanjiti naknade za skraćeno radno vrijeme za sektore koji se smanjuju kako bi radna snaga postala dostupna drugim sektorima na srednji rok", dodaje se.

Trenutno se naknade za skraćeno radno vrijeme isplaćuju najviše 24 mjeseca, pišu njemački mediji. Do 2019. godine, maksimalno trajanje isplate bilo je dvanaest mjeseci.

"U svom sadašnjem obliku, naknade za skraćeno radno vrijeme ometaju fleksibilnost tržišta rada i djeluju kao privremena subvencija za plate za kompanije", primijetio je stručnjak, prenosi "B92".

Šta predlažu stručnjaci?

Institut je predložio posebno podsticanje prekvalifikacije i daljeg obrazovanja kako bi se olakšao prelazak radnika iz starijih u nove industrije. Na primjer, veće beneficije bi mogle biti isplaćene pojedincima koji rade sa skraćenim radnim vremenom ili nezaposlenima koji istovremeno učestvuju u programu prekvalifikacije ili mijenjaju posao.

Penzije, zajedničko oporezivanje i još mnogo toga: Institut poziva na dalje djelovanje

Autori studije su takođe preporučili dodatne mjere za povećanje ponude radne snage – posebno među starijim osobama, ženama i imigrantima.

Konkretno, trebalo bi ukinuti mogućnost penzionisanja bez odbitaka za one sa izuzetno dugim periodima osiguranja, a povećati kazne za prevremeno penzionisanje.

Štaviše, trebalo bi ukinuti mogućnost zajedničkog oporezivanja za bračne parove. Trebalo bi eliminisati birokratske prepreke vezane za radne dozvole i priznavanje kvalifikacija za imigrante.