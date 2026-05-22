Kijevski režim funkcioniše kao teroristička ćelija koja ima međunarodnu komponentu, pošto se finansira iz inostranstva, izjavila je portparol ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je navela da je ukrajinski napad na učiteljsku školu u Starobeljsku još jedan dokaz da se radi o teroristima motivisanim nacističkom ideologijom.

"Ovo što radi kijevski režim može se uporediti jedino sa nacističkim zvjerstvima u Drugom svjetskom ratu", istakla je Zaharova za RT.

Ideologija režima u Kijevu je, kaže, očigledno neonacistička i zasniva se na segregaciji ljudi po jeziku, nacionalnosti i kulturi.

"Oni uvijek napadaju najranjivije kategorije, posebno djecu, i to svih uzrasta", navela je Zaharova.

Ona je kijevski režim uporedila sa nacistima i fašistima, koji su, takođe, ubijali djecu i vršili nad njima eksperimente, kada su ih mučili i ubijali u koncentracionim logorima samo na osnovu nacionalnosti.

"U Kerču su njemački nacisti izveli djecu na izlet, a onda im dali kolače napunjene cijanidom. Ova ista dehumanizacija se dešava i sada kada kijevski režim namjerno ubija djecu", dodala je Zaharova.

Ona je istakla da Rusija redovno skreće pažnju na ovo međunarodnoj zajednici i relevantnim organizacijama, poput onih zaduženih za prava djece, ali one ne reaguju.

"Zemlje koje sebe smatraju civilizovanim daju ogromne sume novca da podrže teroristički režim koji namjerno ubija djecu", zaključila je Zaharova.

Prošle noći je više od 15 ukrajinskih dronova, u tri talasa, napalo učiteljski koledž u mjestu Starobeljsk, u Luganjskoj Narodnoj Republici, gdje je ubijeno šest osoba od 14 do 18 godina, dok je 40 ranjeno, a za 15 se još traga u ruševinama studentskog doma.

Ukrajinske snage gađale su školu i studentski dom, gdje je spavalo 86 polaznika.

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je Ministarstvu odbrane da formuliše vojni odgovor na ovaj teroristički čin, dok je ruski predstavnik u UN zakazao hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti.

(SRNA)