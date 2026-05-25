Smrt prekinula suđenje: Preminuo starac koji je suprugu izudarao štapom

U zatvoru u Remetincu preminuo je S. M. (88), koji je bio optužen za težak pokušaj ubistva supruge, kojoj je krajem oktobra prošle godine nanio stravične povrede opasne po život.

Zbog smrti okrivljenog, sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu moralo je obustaviti krivični postupak u kojem je penzioneru prijetio boravak u kontrolisanim uslovima uz medicinski nadzor.

Prema optužnici, koja je sudu dostavljena krajem marta ove godine – samo mjesec dana prije njegove smrti, muškarac je u spavaćoj sobi porodične kuće na području zagrebačkih Markuševaca, u noći između 29. i 30. oktobra, više od 20 puta drvenim štapom za hodanje izudarao svoju 82-godišnju suprugu po glavi i tijelu.

Nanio joj je teške i po život opasne povrede, usljed kojih je nesretna žena oslijepila na jedno oko. Ujutro je prevezena u KBC Rebro, gdje su se ljekari borili za njen život. Okrivljeni je uhapšen, a vještačenje je pokazalo da je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio neuračunljiv.

Svi dosadašnji pravni i advokatski troškovi biće naplaćeni iz budžetskih sredstava, prenosi Jutarnji.hr.