Pijana se autom zakucala u kuću

U ranim jutarnjim satima u nedjelju, 24. maja, došlo je do teške saobraćajne nesreće u Uljaniku, nedaleko od Garešnice, u naselju Bjelovarsko-bilogorske županije (Hrvatska), kada se 29-godišnjakinja pod uticajem alkohola zabila u porodičnu kuću.

"Vozačica automobila daruvarskih registracija nije prilagodila brzinu svog vozila te je zahvatila bankinu i završila u odvodnom kanalu, gdje se njeno vozilo počelo nekontrolisano kretati", poručila je Maja Barbir Grubić, portparol PU Bjelovarsko-bilogorske, za "MojPortal.hr".

Do nesreće je došlo oko 6:40 sati ujutro.

"Došlo je do zanošenja vozila koje je završilo na ogradi porodične kuće, a potom je udarilo i u kuću. Vozačica je bila pod uticajem alkohola od 1,43 promila. Na mjestu nesreće pregledali su je radnici Hitne medicinske pomoći i konstatovali da nema potrebe da je odvezu u bolnicu", dodali su iz policije.

Morali su intervenisati i vatrogasci...

"Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nema potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila, budući da je osoba samostalno izašla iz vozila. Osobu je preuzela i zbrinula ekipa Hitne medicinske pomoći iz Garešnice", kažu u JVP Garešnica, dodajući kako su vatrogasci osigurali mjesto događaja te preduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara.

"Vozačica je u automobilu bila sama", navodi MojPortal.hr.