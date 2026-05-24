Gnusan napad: Pretukli gluvonijemog muškarca i oteli mu bicikl

Sramotan incident obilježio je ovogodišnju norijadu u Osijeku (Hrvatska), gdje je grupa mladića brutalno napala i povrijedila gluvonijemog Sašu (42), dok je pokušavao skupljati boce nakon proslave maturanata.

Slučaj je dospio u javnost nakon što je njegova sestra Magdalena Tabučija objavila apel u Fejsbuk grupi "Izgubljeno nađeno Osijek“.

"Juče na norijadi brat mi je pretučen, završio je u bolnici, a neko mu je ukrao bicikl. Ako neko prepozna, molim vas javite. Hvala", napisala je ona.

Za portal SiB.hr otkrila je detalje napada koji je šokirao građane Osijeka.

"Moj brat Saša ima 42 godine i godinama skuplja boce, pa je otišao na Kopiku kako bi nešto zaradio. Umjesto toga, brutalno je pretučen. Kako smo čuli, nekoliko njih ga je šutiralo nogama u glavu", ispričala je potresena sestra.

Na mjesto događaja brzo su stigli policija i Hitna pomoć, koja je povrijeđenog muškarca prevezla u bolnicu. Ljekari su mu ustanovili nagnječenje glave, a oko ponoći je pušten na kućno liječenje.

"Tražili su mi otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako neko može prebiti gluvu i nijemu osobu, bez obzira na to što je stariji od njih. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu", kazala je Magdalena.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrđeno je da su napadači uhapšeni nakon dojave o krađi koja se dogodila u blizini mjesta incidenta.

"Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su narušen javni red i mir. Jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju je naknadno utvrđeno da se radi o 42-godišnjem Osječaninu", saopštili su iz policije.

Policajci su prekinuli napad i priveli osumnjičene, za koje je utvrđeno da su bili pod uticajem alkohola.

"Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhapšeni i dovedeni u službene prostorije, gdje je utvrđeno da su bili pod uticajem alkohola. Alkotestiranje maloljetnika obavljeno je u prisustvu roditelja. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja", naveli su iz policije.

Nakon kriminalističke obrade protiv njih su podneseni optužni prijedlozi zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon čega su pušteni na slobodu.

Porodica u međuvremenu moli građane za pomoć u pronalasku Sašinog bicikla, koji mu je, kako navode, jedino prevozno sredstvo.

"Bicikl mu je omiljeno i jedino prevozno sredstvo. Trenutno je kod kuće i po preporuci ljekara mora mirovati, ali čim se oporavi sigurno će ponovo htjeti voziti svoj bicikl. Zato molimo ljude da, ako nešto vide ili znaju, jave meni putem društvenih mreža ili Fejsbuk grupe", apelovala je Magdalena.