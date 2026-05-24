Logo
Large banner

Gnusan napad: Pretukli gluvonijemog muškarca i oteli mu bicikl

Autor:

ATV
24.05.2026 15:54

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Sramotan incident obilježio je ovogodišnju norijadu u Osijeku (Hrvatska), gdje je grupa mladića brutalno napala i povrijedila gluvonijemog Sašu (42), dok je pokušavao skupljati boce nakon proslave maturanata.

Slučaj je dospio u javnost nakon što je njegova sestra Magdalena Tabučija objavila apel u Fejsbuk grupi "Izgubljeno nađeno Osijek“.

Ебола

Svijet

Strah od širenja ebole: Afrička zemlja obustavila letove i pojačala kontrole

"Juče na norijadi brat mi je pretučen, završio je u bolnici, a neko mu je ukrao bicikl. Ako neko prepozna, molim vas javite. Hvala", napisala je ona.

Za portal SiB.hr otkrila je detalje napada koji je šokirao građane Osijeka.

"Moj brat Saša ima 42 godine i godinama skuplja boce, pa je otišao na Kopiku kako bi nešto zaradio. Umjesto toga, brutalno je pretučen. Kako smo čuli, nekoliko njih ga je šutiralo nogama u glavu", ispričala je potresena sestra.

Na mjesto događaja brzo su stigli policija i Hitna pomoć, koja je povrijeđenog muškarca prevezla u bolnicu. Ljekari su mu ustanovili nagnječenje glave, a oko ponoći je pušten na kućno liječenje.

Најновија вијест

Hronika

Tragedija na Romaniji: Muškarac nastradao prilikom pada sa Crvenih stijena

"Tražili su mi otpusno pismo, a rečeno mi je da u ponedjeljak dođem u policiju. Brat je u šoku, a meni nije jasno kako neko može prebiti gluvu i nijemu osobu, bez obzira na to što je stariji od njih. Nikoga nije dirao, samo je želio pokupiti boce nakon što se maturanti raziđu", kazala je Magdalena.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrđeno je da su napadači uhapšeni nakon dojave o krađi koja se dogodila u blizini mjesta incidenta.

"Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su narušen javni red i mir. Jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) tukli su treću osobu, za koju je naknadno utvrđeno da se radi o 42-godišnjem Osječaninu", saopštili su iz policije.

Уклоњен споменик

Društvo

Uklonjen spomenik sa ustaškim simbolom u Modranu kod Dervente

Policajci su prekinuli napad i priveli osumnjičene, za koje je utvrđeno da su bili pod uticajem alkohola.

"Maloljetnik i mlađi punoljetnik su uhapšeni i dovedeni u službene prostorije, gdje je utvrđeno da su bili pod uticajem alkohola. Alkotestiranje maloljetnika obavljeno je u prisustvu roditelja. Obojica su smještena u posebne prostorije policije do otrježnjenja", naveli su iz policije.

Nakon kriminalističke obrade protiv njih su podneseni optužni prijedlozi zbog narušavanja javnog reda i mira, nakon čega su pušteni na slobodu.

Porodica u međuvremenu moli građane za pomoć u pronalasku Sašinog bicikla, koji mu je, kako navode, jedino prevozno sredstvo.

"Bicikl mu je omiljeno i jedino prevozno sredstvo. Trenutno je kod kuće i po preporuci ljekara mora mirovati, ali čim se oporavi sigurno će ponovo htjeti voziti svoj bicikl. Zato molimo ljude da, ako nešto vide ili znaju, jave meni putem društvenih mreža ili Fejsbuk grupe", apelovala je Magdalena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nasilje

Tuča

Krađa

Bicikl

Hrvatska

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на свечаној академији Меморијалног центра Републике Српске

BiH

Dodik: Šmit treba da vrati sve pare koje je dobio u BiH

1 h

1
Питбул пас

Svijet

Dva pit bula rastrgali ženu ispred kuće: Suprug vidio kako je vuku niz ulicu

1 h

0
Поглед на море и плажу из птичије перспективе, Бугарска.

Svijet

Ljetovanje za manje od 300 evra: Destinacija u komšiluku doživjela bum

1 h

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Ovo ljeto donosi bogatstvo za četiri znaka

1 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Region

Objavljeno koliko je u Hrvatskoj ljudi umrlo od sezonske gripe: Oboljelo više od 40.000 ljudi

3 h

0
Куће на обали мора.

Region

Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

4 h

0
Језив напад у Осијеку: Пијани матуранти претукли глувонијемог Сашу док је скупљао флаше

Region

Jeziv napad u Osijeku: Pijani maturanti pretukli gluvonijemog Sašu dok je skupljao flaše

4 h

0
Црвени аутомоил на ауто-путу.

Region

HAK izdao upozorenje: Oprez ako putujete u Hrvatsku

4 h

0

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner