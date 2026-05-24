Jeziv napad u Osijeku: Pijani maturanti pretukli gluvonijemog Sašu dok je skupljao flaše

Jezivi incident obilježio je ovogodišnju matursku proslavu u Osijeku. Dok su mnogi slavili kraj školske godine, nekoliko maturanata je, u divljačkom napadu, nanijelo teške povrede gluvonijemom Saši (42).

Cio slučaj dospjeo je u javnost nakon apela Sašine sestre, Magdalene Tabučije, objavljenog u lokalnoj Fejsbuk grupi. „Juče je na proslavi moj brat pretučen, završio je u bolnici, a neko mu je ukrao biciklo. Ako neko prepozna, molim vas javite“, napisala je ona.

Sašina sestra za portal SiB.hr otkrila je potresne detalje napada koji je zgrozio cijeli grad.

„Moj brat ima 42 godine i godinama skuplja boce. Otišao je na Kopiku kako bi zaradio, a umjesto toga, dobio je batine. Kako smo čuli, njih nekoliko ga je šutiralo u glavu“, ispričala je ogorčena sestra.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i Hitna pomoć, koja je povrijeđenog Sašu prevezla u bolnicu. Dijagnostifikovano mu je nagnječenje glave, a nakon ukazane pomoći pušten je na kućno liječenje.

„Brat je u šoku, a meni nije jasno kako neko može da izmlati gluvonijemu osobu. Nikoga nije dirao, samo je želio da pokupi boce nakon što se maturanti raziđu“, dodala je Magdalena.

Policija uhapsila napadače

Policija je ubrzo uhapsila osumnjičene, nakon dojave o krađi u blizini mjesta napada.

„Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su narušavanje javnog reda i mira. Maloljetnik (17) i punoljetnik (18) tukli su 42-godišnjeg Osječanina“, saopštili su iz PU osječko-baranjske, potvrđujući da su policajci prekinuli napad i priveli napadače.