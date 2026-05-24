Logo
Large banner

Jeziv napad u Osijeku: Pijani maturanti pretukli gluvonijemog Sašu dok je skupljao flaše

Autor:

ATV
24.05.2026 13:09

Komentari:

0
Језив напад у Осијеку: Пијани матуранти претукли глувонијемог Сашу док је скупљао флаше
Foto: Pexels.com

Jezivi incident obilježio je ovogodišnju matursku proslavu u Osijeku. Dok su mnogi slavili kraj školske godine, nekoliko maturanata je, u divljačkom napadu, nanijelo teške povrede gluvonijemom Saši (42).

Cio slučaj dospjeo je u javnost nakon apela Sašine sestre, Magdalene Tabučije, objavljenog u lokalnoj Fejsbuk grupi. „Juče je na proslavi moj brat pretučen, završio je u bolnici, a neko mu je ukrao biciklo. Ako neko prepozna, molim vas javite“, napisala je ona.

Sašina sestra za portal SiB.hr otkrila je potresne detalje napada koji je zgrozio cijeli grad.

„Moj brat ima 42 godine i godinama skuplja boce. Otišao je na Kopiku kako bi zaradio, a umjesto toga, dobio je batine. Kako smo čuli, njih nekoliko ga je šutiralo u glavu“, ispričala je ogorčena sestra.

Пешкири

Savjeti

Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policija i Hitna pomoć, koja je povrijeđenog Sašu prevezla u bolnicu. Dijagnostifikovano mu je nagnječenje glave, a nakon ukazane pomoći pušten je na kućno liječenje.

„Brat je u šoku, a meni nije jasno kako neko može da izmlati gluvonijemu osobu. Nikoga nije dirao, samo je želio da pokupi boce nakon što se maturanti raziđu“, dodala je Magdalena.

Policija uhapsila napadače

Policija je ubrzo uhapsila osumnjičene, nakon dojave o krađi u blizini mjesta napada.

„Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su narušavanje javnog reda i mira. Maloljetnik (17) i punoljetnik (18) tukli su 42-godišnjeg Osječanina“, saopštili su iz PU osječko-baranjske, potvrđujući da su policajci prekinuli napad i priveli napadače.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

Maturanti

Osijek

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бијели пешкири са црним пругама.

Savjeti

Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire

32 min

0
Жива скаче у БиХ: До када ће трајати врућине

Društvo

Živa skače u BiH: Do kada će trajati vrućine

43 min

0
Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Hronika

Prijetio policiji na Fejsbuku pa uhapšen - nije mu prvi put

53 min

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Svijet

Srušila se zgrada od devet spratova, više ljudi zarobljeno ispod ruševina: Haos na Filipinima

50 min

0

Više iz rubrike

Црвени аутомоил на ауто-путу.

Region

HAK izdao upozorenje: Oprez ako putujete u Hrvatsku

26 min

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.

Region

Opada kvalitet vode u hrvatskom dijelu Jadrana

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Skandal u Rijeci: Bivši MMA borac brutalno pretukao Sirijca

3 h

0
Старац положио руку на дрену штаку.

Region

Horor u Domu za stara lica u Podgorici: Starac brutalno napao cimerku

4 h

0

  • Najnovije

13

31

Internet kakav poznajemo odlazi u istoriju?

13

25

Dodik: Mora se pobijediti za sigurnu budućnost naroda

13

22

Šta vam partner poručuje poljupcem u čelo: Poseban izliv nježnosti

13

21

Evropska gimnastika ukinula sankcije: Rusi i Bjelorusi ponovo pod svojom zastavom i himnom

13

10

Par imao polni odnos na plaži: Ljudi šokirani prizorom u Hrvatskoj, sve gledala i djeca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner