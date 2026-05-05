Polupano sedam auta u Doboju

Dobojska policija identifikovala je dva lica osumnjičena za oštećenje sedam automobila na parkingu.
"Policijskoj stanici Doboj 1 je istog dana u jutarnjim časovima prijavljeno da nepoznato lice na parking prostoru ispred stambene zgrade u Doboju vrši oštećenje putničkih vozila, pri čemu je na ukupno sedam vozila pričinjena materijalna šteta", saopšteno je iz policije.
O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj koji se izjasnio da navedeni događaj ima obilježja krivičnog djela „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ i u toku je preduzimanje svih zakonom propisanih mjera i radnji.
