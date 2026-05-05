Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Okružni sud u Istočnom Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Aleksandre Mirković (34) iz Sokoca zbog pokušaja ubistva svog supruga Predraga Mirkovića (36), kome je nožem prerezala vrat.

Zločin se dogodio 27. januara ove godine u prizemlju njihove porodične kuće u Sokocu.

Muž ležao na trosjedu

U optužnici se navodi da je Aleksandra napala muža, dok je ležao na trosjedu u dnevnoj sobi.

”Nožem, sa sječivom dugačkim 13 centimetara, optužena je svom suprugu nanijela otvorenu ranu vrata opasnu po život, u vidu rezne rane grkljana i donjeg dijela ždrijela, usljed čega je izgubio veliku količinu krvi. Nakon toga je izašla iz kuće i telefonom obavijestila policijsku stanicu o tome šta je uradila”, navodi se u optužnici.

Policiji rekla da je ”zaklala muža”

Podsjetimo, osumnjičena je pozvala policiju i rekla da je ”zaklala muža”. On je prevezen u Bolnicu ”Srbija” gdje je hitno operisan i spašen mu je život.