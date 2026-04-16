Otvoren sajam turizma u Bijeljini

Jahorina, Trebinje, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik neke su od najposjećenijih destinacija gdje turisti rado dolaze. Sajmovi su i idealna prilika da se građani upoznaju sa ponudom kako domaćom tako i inostranom.

„Imamo izlagače iz Srbije, Hrvatske, naravno iz Republike Srpske, FBiH iz Crne Gore iz Rumunije i trudimo se iz godine u godinu da tu našu turističku ponudu tj.ono što nude naši gosti, da pojačamo i da je proširimo“, rekla je Dragana Dimić, TO Semberije.

„Republika Srpska obara iz godine u godinu rekorde po turističkim ponudama, Vlada RS ozbiljno ulaže u turizam i evo možemo već u ovom periodu da proglasimo turizam za stratešku granu turizma kroz strategiju razvoja RS zajedno sa našim lokalnim zajednicama. Svjedoci ste da ove godine imamo fenomenalnu zimsku sezonu na Jahorini koja ruši rekorde, evo Bijeljina pošto smo ovdje , bilježi prošla godina je bila rekordna“, rekao je Predrag Tešić, pomoćnik ministra turizma i ugostiteljstva RS.

Brojni izlagači na sajmu vide svoju šansu predstavljajući ljepote mjesta iz kojih dolaze, kao i bogatu gastro ponudu područja.

„Gdje god da krenete Zvornik je prosto nezaobilazan i zaista jako puno sadržaja koje ne treba nikako ne treba propustiti s obzirom da sada kreće lijepo vrijeme kada i rijeka Drina i Zvorničko jezero ali i sami sadržaji u našem gradu prosto zovu turiste da dođu u naš grad“, rekla je Ivana Milanović, direktor TO Zvornik.

„Redovni smo izlagači na Sajmu turizma i gastrokulture u Bijeljini i zaista mnogo znači kada možete da predstavite svoje proizvode mnogobrojnim ljudima koji dolaze sa svih strana. Naravno tu su izlagači iz RS i Srbije i mi smo počastvovani što vidimo da ima dosta renomiranih proizvođača i turističkih agencija“, rekao je Vladimir Milićević, organska proizvodnja soka od ruže.

„Ove godine smo riješili da predstavimo Temišvar, jer dosta ljudi iz Srbije ide u Temišvar, a nadamo se da će i ljudi iz Republike Srpske. Temišvar je grad šopinga, grad dešavanja i najveća srpska zajednica u Rumuniji se nalazi u Temišvaru, a tamo je i sjedište eparhije temišvarsko –budimske, tako da imamo jako sličnu istoriju koja nas dosta veže“, rekao je Nenad Stevanović , TO Rumunije.

Preko sedamdeset izlagača u dva sajamska dana prikazaće svoju turističku i gastro ponudu, a posjetioce očekuju i sajamski popusti.