Logo
Large banner

Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

Autor:

Ines Đanković
16.04.2026 19:30

Komentari:

0
Игралиште
Foto: ATV

Spremna je lokacija uz vrtić Bambi u Brestovčini, projektno tehnička dokumentacija je urađena, a dobijena je i građevinska dozvola.

Do sada je grad izdvojio 500 hiljada KM za pripremne radove i projektnu dokumentaciju. Izgradnjom novog vrtića biće obezbijeđeno dodatnih 300 mjesta u 12 vaspitnih grupa. Proširenje kapaciteta je neophodno.

"U odnosu na 2017 i današnji dan broj mjesta u našim vrtićima na prostoru grada Gradiška, to je na prostoru i grada i Podgradaca i Nove Topole je povećan za 450 mjesta. Pokazuje se da je to nedovoljno, da imamo negdje oko 300 djece na čekanju.To su djeca mahom koja su smještena u privatne igraonice , odnosno to su igraonice koje su neuslovne na prostoru grada Gradiške. Naše opredjeljenje i percepcija je da želimo da svoj djeci omogućimo da imaju svoje mjesto u Javnoj predškolskoj ustanovi „Lepa Radić“ koja je u vlasništvu grada Gradiške", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Objekat će biti izgrađen po najnovijim standardima uz obezbjeđivanje svih uslova potrebnih za boravak mališana. U Gradišci očekuju da će procedura javnih nabavki biti brzo završena, kako bi vrtić bio završen krajem ove ili početkom naredne godine.

Na području Gradiške nema privatnih vrtića, a iz budžeta se ne subvencioniše boravak djece u privatnim igraonicama. Novi vrtić biće smješten uz vrtić koji je otvoren 2022. godine i u kojem boravi 220 mališana u 8 vaspitnih grupa. Na području Gradiške radi pet javnih vrtića u kojima boravi 740 mališana. Potreba za dodatnim mjestima ipak postoji.

"Pa trenutno poprilično je velika lista čekanja. Negdje oko 240 djece je trenutno na čekanju. Konkurs se očekuje negdje u šestom mjesecu, a otprilike kapacitet koji možemo da primimo je negdje oko 120 djece. Pa nadamo se prilikom otvaranja novog objekta da liste čekanja neće postojati, tako da svi će mališani imati mjesto u svojoj ustanovi", rekla je Suzana Ivaštanin, direktor Javne predškolske ustanove "Lepa Radić", Gradiška.

Planirano je proširenje i kapaciteta na području Nove Topole gdje će uz 185 postojećih mjesta , biti obezbijeđeno još 100-tinu. Trenutno se iz budžeta grada za rad vrtića godišnje izdvaja 4,5 miliona KM, a od novčanih uplata roditelja prikupi se milion maraka.Cilj je, kaže gradonačelnik ovog grada, da se po završetku planiranih radova obezbijedi besplatan boravak u javnim vrtićima za sve mališane.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

Vrtić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Радник ради на стубу за струју.

Gradovi i opštine

Sutra bez struje 3.000 potrošača

10 h

0
У Културном центру града биће одржана конференција "Требиње 2026: Градимо регион" – ексклузивни дводневни скуп који на једном мјесту окупља водеће грађевинске компаније, међународне инвеститоре, представнике влада, банкарски сектор и најистакнутије архитекте и инжењере региона.

Gradovi i opštine

Region najednom mjestu: Trebinje okuplja građevinsku elitu, najmoćnije investitore i stručnjake

11 h

0
Рибњак Саничани

Gradovi i opštine

Usvojen prijedlog plana reorganizacije ribnjaka „Saničani“ u stečaju

1 d

0
Засједање Скупштине Бијељине

Gradovi i opštine

Nova cijena vode u Bijeljini: Koliko će sada građani plaćati?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

47

Influenser prozvao Stanivukovića zbog sječe stabala na Vrbasu: Pa je*o ja majku, ko ste vi ljudi?

19

34

Ceca pomogla da se rodi! Jovan Pejić javno progovorio: Ja sam dijete iz epruvete

19

32

Otvoren sajam turizma u Bijeljini

19

30

19

28

Koji su svakodnevni problemi taksista?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner