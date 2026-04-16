Koliko će koštati novi vrtić u Gradišci?

Spremna je lokacija uz vrtić Bambi u Brestovčini, projektno tehnička dokumentacija je urađena, a dobijena je i građevinska dozvola.

Do sada je grad izdvojio 500 hiljada KM za pripremne radove i projektnu dokumentaciju. Izgradnjom novog vrtića biće obezbijeđeno dodatnih 300 mjesta u 12 vaspitnih grupa. Proširenje kapaciteta je neophodno.

"U odnosu na 2017 i današnji dan broj mjesta u našim vrtićima na prostoru grada Gradiška, to je na prostoru i grada i Podgradaca i Nove Topole je povećan za 450 mjesta. Pokazuje se da je to nedovoljno, da imamo negdje oko 300 djece na čekanju.To su djeca mahom koja su smještena u privatne igraonice , odnosno to su igraonice koje su neuslovne na prostoru grada Gradiške. Naše opredjeljenje i percepcija je da želimo da svoj djeci omogućimo da imaju svoje mjesto u Javnoj predškolskoj ustanovi „Lepa Radić“ koja je u vlasništvu grada Gradiške", rekao je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

Objekat će biti izgrađen po najnovijim standardima uz obezbjeđivanje svih uslova potrebnih za boravak mališana. U Gradišci očekuju da će procedura javnih nabavki biti brzo završena, kako bi vrtić bio završen krajem ove ili početkom naredne godine.

Na području Gradiške nema privatnih vrtića, a iz budžeta se ne subvencioniše boravak djece u privatnim igraonicama. Novi vrtić biće smješten uz vrtić koji je otvoren 2022. godine i u kojem boravi 220 mališana u 8 vaspitnih grupa. Na području Gradiške radi pet javnih vrtića u kojima boravi 740 mališana. Potreba za dodatnim mjestima ipak postoji.

"Pa trenutno poprilično je velika lista čekanja. Negdje oko 240 djece je trenutno na čekanju. Konkurs se očekuje negdje u šestom mjesecu, a otprilike kapacitet koji možemo da primimo je negdje oko 120 djece. Pa nadamo se prilikom otvaranja novog objekta da liste čekanja neće postojati, tako da svi će mališani imati mjesto u svojoj ustanovi", rekla je Suzana Ivaštanin, direktor Javne predškolske ustanove "Lepa Radić", Gradiška.

Planirano je proširenje i kapaciteta na području Nove Topole gdje će uz 185 postojećih mjesta , biti obezbijeđeno još 100-tinu. Trenutno se iz budžeta grada za rad vrtića godišnje izdvaja 4,5 miliona KM, a od novčanih uplata roditelja prikupi se milion maraka.Cilj je, kaže gradonačelnik ovog grada, da se po završetku planiranih radova obezbijedi besplatan boravak u javnim vrtićima za sve mališane.