Teška saobraćajka u Karanovcu, intervenisali vatrogasci

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila u banjalučkom naselju Karanovac povrijeđena je jedna osoba, objavila je Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka na društvenim mrežama.

Nesreća se, kako su naveli, dogodila oko 23.15.

Sudeći prema fotografijama, automobil je sletio sa puta, i završio u kanalu. Na terenu su osim vatrogasaca bile i Hitna pomoć, kao i policija.

Saobraćajka Karanovac

Osim ove intervencije, vatrogasci su u 19.58 u Ulici Poljski partizanski bataljon gasili požar na elektro-instalacijama.

Imali su intervenciju i u 01.35 u Ljubačevu, gdje su uklanjali stablo koje je palo na saobraćajnicu i ometalo odvijanje saobraćaja, navodi se na Fejsbuku Vatrogasno spasilačke brigade Banjaluka