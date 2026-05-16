Detroit ponovo pobjegao sa ivice ambisa, Sparsi pregazili Minesotu za finale Zapada

Košarkaši Detroita pobijedili su na gostovanju ekipu Klivlenda rezultatom 115:94 (27:25, 27:26, 30:19, 31:24) i tako izjednačili na ukupnih 3:3 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Nakon teškom mukom izvojevanog "brejka" u Detroitu, Kavalirsi su pred svojim navijačima imali "meč loptu" za plasman u finale Istočne konferencije, ali Pistonsi su uzvratili istom merom i izjednačili na 3:3 u seriji.

Prednost domaćeg terena ponovo je na strani prvoplasiranog tima iz regularnog dijela sezone, pa će odlučujuća sedma utakmica biti odigrana u ponedjeljak od 1.00 sat iza ponoći u Detroitu.

Neuništiva četa Džeka Bikerstafa još jednom je zablistala suočena sa eliminacijom u ovogodišnjem plej-ofu. Bila je ovo već četvrta pobjeda Pistonsa u situaciji kada ih jedan poraz dijeli od kraja sezone. U prvoj rundi su eliminisali Orlando nakon što su gubili sa 1:3 u seriji, a sada su i Kavalirsima poništili prvu "meč loptu".

Ne samo da su pobijedili i ostali u trci za finale Istoka, dominantnom partijom su ispisali istoriju. Otkako su Sent Luis hoksi u NBA plej-ofu 1960. nadigrali Mineapolis lejkerse sa 117:96 nije bilo tako ubjedljive pobjede gostujućeg tima suočenog sa zaostatkom od 2:3 u šestoj utakmici.

Gosti su kontrolisali dešavanja na parketu tokom gotovo čitavog meča. Prvi put su dvocifrenu prednost stekli početkom druge četvrtine. Do odlaska na veliki odmor Kavalirsi su smanjili razliku na tri poena (51:54), ali onda su Pistonsi treći kvartal otvorili serijom 12:2 od koje se domaćin nikada nije u potpunosti oporavio.

Prišao je Klivlend u jednom trenutku na obećavajućih minus šest, ali bliže preokretu nije mogao. Još jedna serija 13:2 definitivno je slomila domaću ekipu, pa su u posljednjih 12 minuta Pistonsi ušli sa zalihom od 14 poena - 70:84. Bez problema su posao priveli kraju.

Detroit je meč okončao sa 16 pogođenih trojki iz 36 pokušaja, što je za Pistonse najveći broj pogodaka sa distance u ovogodišnjem plej-ofu. Predvodio ih je Kejd Kaningem sa 21 poenom (5/10 za tri) i osam asistencija.

Pol Rid je ubacio 17, a Džejlen Duren i Danis Dženkins po 15 poena. Duren je sa 11 uhvaćenih lopti kompletirao dabl-dabl učinak.

Među Kavalirsima se ponovo istakao Džejms Harden sa 23 poena i sedam skokova. Pratili su ga Donovan Mičel i Evan Mobli sa po 18 poena. Na 13 se zaustavio Džeret Alen.

Kavsi su imali čak 20 izgubljenih lopti, što je rezultiralo sa 28 poena Detroita, a i razlika u broju asistencija svedoči o potpunoj dominaciji gostiju - 25:15 u korist Pistonsa.

Sparsi pregazili Minesotu i vratili se u finale Zapada poslije devet godina

Košarkaši San Antonio sparsa izborili su plasman u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u šestoj utakmici polufinala na gostujućem terenu ubjedljivo pobijedili Minesotu rezultatom 139:109 (36:27, 38:34, 36:23, 29:25).

Prvi put od 2017. godine i prvi put u eri nakon odlaska Grega Popoviča San Antonio sparsi će igrati u finalu Zapadne konferencije NBA lige.

Sa ukupnih 4:2 u polufinalnoj seriji Sparsi su eliminisali Minesotu, tim koji je bio finalista u prethodne dvije sezone.

Ekipa iz Teksasa je već treći put pobijedila Timbervulvse u "Target centru", ponovo izuzetno ubjedljivo. Prošlu utakmicu Sparsi su dobili sa 29 poena razlike, a sada su zaokružili dominaciju na još radikalnijih 30.

Gosti su se brzo nametnuli i diktirali su tempo od prvog napada do posljednjeg zvuka sirene. Pregazili su rivala već početkom druge četvrtine kada su serijom 20:0 stekli nedostižnu zalihu od 29 poena - 27:56.

Sve nakon toga bilo je samo odrađivanje posla, mada je razlika rasla i do najubjedljivijih i šokantnih plus 37 u posljednjoj dionici.

Pogled na statistiku najbolje otkriva koliko je Minesota zapanjujuće bila nemoćna. Gosti su za tri poena šutirali sa skoro 50 odsto uspješnosti (18/38), imali su 10 izgubljenih lopti manje (5:15), uz devet asistencija (34:25), 11 blokada (13:2) i nevjerovatan 31 skok više od protivnika - 60:29.

Najefikasniji je bio Stefon Kasl sa 32 poena, 11 skokova i šest asistencija, uz pet pogođenih trojki iz sedam pokušaja. Pratili su ga Diaron Foks sa 21 poenom i Viktor Vembanjama sa 19 poena, šest uhvaćenih lopti i tri blokade.

Među Timbervulvsima je prednjačio Entoni Edvards sa 24 postignuta poena, mada je iz igre šutirao 9/26.

Sparsi će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Oklahome, još uvijek neporažene u ovogodišnjem NBA plej-ofu.

(RTS)