Nutricionisti saglasni: Ovo voće smanjuje anksioznost

Anksioznost je postala jedno od najčešćih stanja savremenog čovjeka, a procjenjuje se da će se čak trećina odraslih ljudi tokom života suočiti sa nekim oblikom anksioznog poremećaja. Iako ne postoji jedna namirnica koja može „izliječiti“ anksioznost, stručnjaci sve češće ističu koliko ishrana može da utiče na naše raspoloženje, nivo stresa i sposobnost organizma da se nosi sa svakodnevnim pritiscima.

Nutricionisti objašnjavaju da ono što jedemo utiče na upalne procese u tijelu, nivo šećera u krvi, zdravlje crijeva i proizvodnju neurotransmitera poput serotonina i dopamina — hemikalija koje imaju ključnu ulogu u regulaciji raspoloženja. Upravo zbog toga, dosljedna i hranljiva ishrana može biti važan saveznik mentalnog zdravlja.

A kada je riječ o voću koje stručnjaci posebno izdvajaju za podršku nervnom sistemu, jedno se stalno nalazi na vrhu liste — borovnice.

Zašto su borovnice toliko važne?

Borovnice su bogate antioksidansima, naročito antocijaninima, biljnim jedinjenjima koja pomažu organizmu da se bori protiv oksidativnog stresa i upala. Upravo su hronične upale i oksidativni stres često povezani sa anksioznošću i poremećajima raspoloženja.

Studija objavljena 2025. godine u časopisu Nutritional Neuroscience pokazala je da ljudi koji unose manje antioksidanasa imaju veću vjerovatnoću da razviju generalizovani anksiozni poremećaj. Učesnici istraživanja koji su tokom šest nedjelja koristili antioksidativne suplemente prijavili su smanjenje simptoma anksioznosti.

Nutricionisti posebno preporučuju divlje borovnice jer, zahvaljujući većoj površini kore, sadrže više vlakana i antioksidanasa od klasičnih gajenih borovnica.

Dobre su i za mozak

Borovnice ne utiču samo na tijelo, već i na funkcije mozga. Istraživanja pokazuju da mogu poboljšati protok krvi u mozgu i podržati kognitivne funkcije, što može imati pozitivan efekat na koncentraciju, emocionalnu regulaciju i raspoloženje tokom stresnih perioda.

Pored toga, jedna šolja borovnica sadrži oko 15 odsto preporučenog dnevnog unosa vitamina C, koji je važan za stvaranje neurotransmitera poput serotonina i dopamina — molekula direktno povezanih sa osjećajem zadovoljstva i emocionalne stabilnosti.

Veza između crijeva i raspoloženja

Posljednjih godina sve više se govori o vezi između zdravlja crijeva i mentalnog zdravlja, a borovnice i tu imaju važnu ulogu. Jedna šolja borovnica sadrži značajnu količinu vlakana koja hrane dobre bakterije u crijevima i doprinose zdravijem mikrobiomu.

Stručnjaci objašnjavaju da upravo kroz tzv. osovinu crijeva i mozga digestivni sistem može da utiče na raspoloženje, nivo stresa i čak simptome anksioznosti.

Divlje borovnice posebno se izdvajaju jer imaju još više polifenola i vlakana, pa mogu dodatno doprinijeti zdravlju crijevne flore.

Kako ih najlakše uključiti u ishranu?

Jedna od najvećih prednosti borovnica jeste to što su jednostavne za upotrebu i ne zahtijevaju posebnu pripremu, što može biti važno u periodima kada smo pod stresom i nemamo energije za komplikovane obroke.

Nutricionisti preporučuju da ih:

dodate u ovsene pahuljice ili žitarice,

kombinujete sa grčkim jogurtom,

ubacite u smuti sa spanaćem i čia sjemenkama,

koristite u palačinkama,

dodate u salate,

ili jedete kao užinu uz orašaste plodove.

Ako vam se svježe borovnice brzo pokvare, dobra vijest je da su zamrznute gotovo jednako hranljive i odličan su izbor za svakodnevnu upotrebu, prenosi Ona.rs.

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može riješiti problem anksioznosti, stručnjaci ističu da male, održive promjene u ishrani mogu dugoročno imati pozitivan efekat na mentalno zdravlje. A borovnice su, čini se, jedan od najjednostavnijih koraka koje možemo napraviti.