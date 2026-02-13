Драма у ординацији: Млађем мушкарцу стало срце током зубарске интервенције

Извор:
Мушкарац стар око 38 година доживио је озбиљан здравствени инцидент синоћ у једној стоматолошкој ординацији у Београду током интервенције на умњацима, након чега је два пута реанимиран.
Према доступним информацијама, пацијенту је позлило током стоматолошког захвата.
Медицинско особље ординације одмах је започело реанимацију, а убрзо је позвана и Хитна помоћ. Екипа Хитне помоћи стигла је у кратком року и наставила мјере кардиопулмоналне реанимације.
Пацијент је потом хитно превезен у Ургентни центар, гдје је, према сазнањима, дошло до поновног застоја рада срца, због чега је још једном реанимиран.
Љекари су успјели да га стабилизују и он је задржан на даљем лијечењу и дијагностици.
За сада нема званичних информација о узроку наглог погоршања здравственог стања, нити о његовом тренутном стању. Надлежни органи требало би да утврде све околности догађаја.
