Logo
Large banner

Драма у ординацији: Млађем мушкарцу стало срце током зубарске интервенције

Извор:

АТВ

13.02.2026

19:02

Коментари:

0
Драма у ординацији: Млађем мушкарцу стало срце током зубарске интервенције

Мушкарац стар око 38 година доживио је озбиљан здравствени инцидент синоћ у једној стоматолошкој ординацији у Београду током интервенције на умњацима, након чега је два пута реанимиран.

Према доступним информацијама, пацијенту је позлило током стоматолошког захвата.

Ален Витасовић

Сцена

Популарни пјевач открио да је тешко болестан: Има цирозу

Медицинско особље ординације одмах је започело реанимацију, а убрзо је позвана и Хитна помоћ. Екипа Хитне помоћи стигла је у кратком року и наставила мјере кардиопулмоналне реанимације.

Пацијент је потом хитно превезен у Ургентни центар, гдје је, према сазнањима, дошло до поновног застоја рада срца, због чега је још једном реанимиран.

Трудница

Свијет

Мајка четири сина добила тројке у 50. години

Љекари су успјели да га стабилизују и он је задржан на даљем лијечењу и дијагностици.

За сада нема званичних информација о узроку наглог погоршања здравственог стања, нити о његовом тренутном стању. Надлежни органи требало би да утврде све околности догађаја.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

stomatolog

srce

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нестала Анђела Илић

Србија

Дописивала се, наводно, са другарицом коју никада није вид‌јела: Од Анђеле (14) већ 5 дана ни трага ни гласа

3 ч

0
Ово су могући узроци двије смрти у Чачку након операције крајника

Србија

Ово су могући узроци двије смрти у Чачку након операције крајника

5 ч

0
Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

Србија

Нови детаљи трагедије у Чачку: Наређена обдукција преминулог

5 ч

0
На пијацу по воће и поврће, али и седативе

Србија

На пијацу по воће и поврће, али и седативе

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner