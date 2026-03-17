Каран: Неће проћи никакви удари на институције Српске

Извор:
СРНА
17.03.2026
12:04
Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да ће нова влада Српске, предвођена премијером Савом Минићем, и даље бити стабилна и подржана од српског народа упркос покушајима одређених западних, унутрашњих и других фактора да Републику Српске прогласе и учине нестабилном.
Каран је рекао новинарима у Бањалуци да ће се Српска озбиљно супротставити свим нелегитимним и нелегалним одлукама узурпатора Кристијана Шмита, којег Српска не признаје.
"Наши грађани у погледу заступања интереса Републике Српске могу бити сигурни. Неће проћи никакви удари на институције Српске. Наше надлежности биће и даље усмјерене на добробит Српске и учинићемо је још снажнијом, економски, безбједно и на сваки начин", нагласио је Каран.
Здравље
Симптоми слични грипу могу открити смртоносну болест срца
Он је навео да ће у интересу грађана и са његове стране бити ојачан легалитет и легитимитет Владе Српске.
"То показује нашу снагу, стабилност и отпор свима који су против Републике Српске. Нова влада Српске биће стабилна влада континуитета и имаће подршку народа", поручио је Каран и поново позвао српске политичке и друге факторе у БиХ на јединство у интересу Срба.
Он је рекао да очекује од посланика у Народној скупштини Републике Српске пуну подршку новој влади Саве Минића.
Занимљивости
59 мин0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
