Каран: Неће проћи никакви удари на институције Српске

СРНА

17.03.2026

12:04

Синиша Каран
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да ће нова влада Српске, предвођена премијером Савом Минићем, и даље бити стабилна и подржана од српског народа упркос покушајима одређених западних, унутрашњих и других фактора да Републику Српске прогласе и учине нестабилном.

Каран је рекао новинарима у Бањалуци да ће се Српска озбиљно супротставити свим нелегитимним и нелегалним одлукама узурпатора Кристијана Шмита, којег Српска не признаје.

"Наши грађани у погледу заступања интереса Републике Српске могу бити сигурни. Неће проћи никакви удари на институције Српске. Наше надлежности биће и даље усмјерене на добробит Српске и учинићемо је још снажнијом, економски, безбједно и на сваки начин", нагласио је Каран.

Он је навео да ће у интересу грађана и са његове стране бити ојачан легалитет и легитимитет Владе Српске.

"То показује нашу снагу, стабилност и отпор свима који су против Републике Српске. Нова влада Српске биће стабилна влада континуитета и имаће подршку народа", поручио је Каран и поново позвао српске политичке и друге факторе у БиХ на јединство у интересу Срба.

Он је рекао да очекује од посланика у Народној скупштини Републике Српске пуну подршку новој влади Саве Минића.

Синиша Каран

