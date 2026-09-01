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Slavimo Svetog Andreja Stratilata: Ovo morate uraditi za zdravlje

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Autor:

ATV redakcija
01.09.2026 07:05

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju praznik Svetog Andreja Stratilata, velikog hrišćanskog svetitelja i rimskog vojvode.

Prema narodnim vjerovanjima, molitva ovom svetitelju i jedan poseban običaj mogu zaštititi vašu porodicu od svih bolesti.

Hrabri vojskovođa koji je poveo hiljade u vjeru

Sveti Andrej Stratilat bio je oficir-tribun u rimskoj vojsci tokom vladavine cara Maksimijana. Porijeklom iz Sirije, službovao je na istočnim granicama carstva. Kada su Persijanci ugrozili vojne pozicije Rima, Andreju je poverena komanda nad vojskom, nakon čega je proglašen za vojvodu stratilata.

Iako je u to vrijeme bio samo tajni hrišćanin i još uvijek nekršten, Andrej se potpuno pouzdao u Boga. Pred presudnu bitku, odabrao je samo najbolje vojnike i rekao im da će se neprijatelji raspršiti poput prašine ukoliko svi prizovu u pomoć jedinog istinitog Boga, Hrista Gospoda. Nadahnuti njegovom vjerom, vojnici su uradili tako i izvojevali veličanstvenu pobjedu.

Strašna mučenja i carska lukavost

Nakon trijumfalnog povratka u Antiohiju, zavidnici su ga optužili zbog hrišćanske vjere. Namesnik ga je pozvao na sud, gdje je Andrej otvoreno ispovijedio svoju odanost Hristu. Uporedno sa tim, naređeno je njegovo žestoko mučenje — stavljen je na užareni gvozdeni krevet, ali oganj je Božjom voljom izgubio silu i nije mu naškodio.

Zbog velikog ugleda koji je Andrej uživao u narodu i vojsci, car je naredio da ga puste na slobodu i da potajno pronađu drugi razlog za njegovo ubistvo. Saznavši za ovu namjeru kroz Božje otkrovenje, Andrej je poveo svojih 2.523 vjernih vojnika u Tars Kilikijski, gdje ih je sve krstio episkop Petar.

Izvor ljekovite vode na mjestu stradanja

Gonjeni od carskih vlasti, Andrej i njegovi saborci povukli su se na jermensku planinu Tavros. Dok su se nalazili na molitvi, stigla ih je rimska vojska i sve ih posjekla. Niko od njih nije pružao otpor, jer su svi željeli mučeničku smrt za Hrista.

Na mjestu gdje se prolila krv ovih mučenika, izbio je izvor ljekovite vode koja je iscjeljivala od svih bolesti. Episkop Petar je kasnije sa svojim ljudima česno sahranio njihova tijela na tom svetom mjestu.

Narodni običaji za zdravlje najmilijih

Predanje kaže da je na današnji dan izuzetno blagotvorno otići u crkvu i pomoliti se Svetom Andreju Stratilatu za zdravlje djece i svih članova porodice.

Vjeruje se da će iskrena molitva čistog srca biti uslišena, čime ćete zaštititi svoje najmilije od svih bolesti i nedaća tokom čitave godine, prenosi Informer.

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