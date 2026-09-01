Laktaši - "najveći mali grad na svijetu" u srcu Lijevča polja

Na sjeveru Republike Srpske, četrdesetak kilometara od granice sa Hrvatskom, nalazi se opština Laktaši, koja se prostire sa obiju strana rijeke Vrbas, nizvodno od Banjaluke.

Najveći dio terena, sa lijeve strane rijeke Vrbas, leži na padinama i obroncima planine Kozare. Središnjim dijelom opštine dominira ravnica žitorodnog Lijevča polja.

Administrativni i kulturni centar opštine je grad Laktaši, lijep i uređen gradić sa oko 5 000 stanovnika. U gradu su smještene sve važnije administrativne i kulturne institucije, te poznata laktaška banja, smještena u najužem gradskom središtu. Na području opštine nalaze se dvije od ukupno devet banja u Republici Srpskoj. Banja Laktaši i Banja Slatina, sa tradicijom koja datira još iz rimskog perioda, nadaleko su poznate po svojoj ljekovitosti.

Često se za Laktaše kaže, da je to najveći mali grad na svijetu, jer u Laktašima možete pronaći gotovo sve što i u mnogo većim gradovima, objašnjavaju u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.