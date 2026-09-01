Minić, Amidžić i Vidović sa Vangom: U toku zajednički projekti vrijedni 230 miliona evra

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa ministrom trezora i finansija BiH Srđanom Amidžićem i ministrom finansija Zorom Vidović, sastao se danas u Banjaluci sa Liangom Vangom, novoimenovanim šefom Kancelarije Grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.

Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, te ukazao da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovori o kreditiranju četiri nova projekta, u vrijednosti od 500 miliona dolara.

Istovremeno, ukazano da je u Republici Srpskoj, pored toga, već u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata, vrijednih 230 miliona evra.

Premijer Minić iznio je očekivanje da će se Svjetska banka u vremenu pred nama uključiti u finansiranje novih projekata, koji je kandidovala Republika Srpska, primarno onih koji se odnose na unapređenje putne infrastrukture, obnovljivih izvora energije i vodne infrastrukture.

S druge strane, šef Kancelarije Svjetske banke Liang Vang izjavio je da su spremni da podrže nove projekte koji bi potakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju.