Minić, Amidžić i Vidović sa Vangom: U toku zajednički projekti vrijedni 230 miliona evra

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, zajedno sa ministrom trezora i finansija BiH Srđanom Amidžićem i ministrom finansija Zorom Vidović, sastao se danas u Banjaluci sa Liangom Vangom, novoimenovanim šefom Kancelarije Grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.
Tokom sastanka, premijer Minić izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, te ukazao da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovori o kreditiranju četiri nova projekta, u vrijednosti od 500 miliona dolara.
Istovremeno, ukazano da je u Republici Srpskoj, pored toga, već u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata, vrijednih 230 miliona evra.
Premijer Minić iznio je očekivanje da će se Svjetska banka u vremenu pred nama uključiti u finansiranje novih projekata, koji je kandidovala Republika Srpska, primarno onih koji se odnose na unapređenje putne infrastrukture, obnovljivih izvora energije i vodne infrastrukture.
S druge strane, šef Kancelarije Svjetske banke Liang Vang izjavio je da su spremni da podrže nove projekte koji bi potakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju.
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